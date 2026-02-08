رئيس مدينة القصير يتفقد معرض «أهلاً رمضان» لمتابعة توافر السلع

أجري أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة تفقدية لمقر معرض «أهلاً رمضان»، يرافقه مدير إدارة التموين وممثل الغرفة التجارية، وذلك للوقوف على جاهزية المعرض واستيفائه لاحتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.



​واطمأن رئيس المدينة خلال جولته على الالتزام بتقديم تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية، مؤكداً ضرورة توفر المخزون الكافي الذي يلبي إقبال الأهالي، كما شدد على اللجان الرقابية بضرورة المتابعة الدقيقة لجودة المنتجات وصلاحيتها، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المستهلكين.​وفي ختام جولة، صرح اللواء أحمد صقر أن هذه المبادرات تأتي كأولوية قصوى لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، مشدداً على أنه "لا تهاون مع أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة الغذاء".