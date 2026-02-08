قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
رئيس مدينة القصير يتفقد معرض «أهلاً رمضان» لمتابعة توافر السلع

ابراهيم جادالله

أجري أحمد صقر، رئيس مدينة القصير، جولة تفقدية لمقر معرض «أهلاً رمضان»، يرافقه مدير إدارة التموين وممثل الغرفة التجارية، وذلك للوقوف على جاهزية المعرض واستيفائه لاحتياجات المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

​واطمأن رئيس المدينة خلال جولته على الالتزام بتقديم تخفيضات حقيقية على السلع الأساسية، مؤكداً ضرورة توفر المخزون الكافي الذي يلبي إقبال الأهالي، كما شدد على اللجان الرقابية بضرورة المتابعة الدقيقة لجودة المنتجات وصلاحيتها، والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة المستهلكين.​وفي ختام جولة، صرح اللواء أحمد صقر أن هذه المبادرات تأتي كأولوية قصوى لرفع العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، مشدداً على أنه "لا تهاون مع أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو جودة الغذاء".

