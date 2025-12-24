برعاية الشباب والرياضة.. اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

أعلنت مجموعة سيارات عالمية الانتهاء من عملية فرز واختيار السيارات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة في مصر، والذي سيقام في 26 ديسمبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

الانتهاء من عمليات فرز اختيار المركبات المشاركة في أكبر حدث للسيارات المعدلة بمصر

وأوضح المنظمون أن الحدث تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ويضم 300 من أفضل السيارات المعدلة في مصر، مؤكدين أن الإقبال على المشاركة فاقت توقعاتهم، حيث تخطت طلبات المشاركة في الفعالية.

وبعد عملية فرز السيارات المتقدمة والمفاضلة بينها تم اختيار السيارات ال300 التي ستشارك حسب الشروط التي تم الإعلان عنها سابقًا، ولكن الملاحظ هذا العام من قبل المنظمين كان التطور والانتشار لثقافة السيارات المعدلة عنها في السنوات الماضية.

وكان حدث العام الماضي قد شهد تواجد أكثر من 200 سيارة وأكثر من 20 ألف زائر في يوم واحد فقط بجانب عدد من الشخصيات الشهيرة في مجال السيارات.