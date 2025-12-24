قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 نقلة نوعية في مسيرة تطبيق واتساب، مع حزمة واسعة من التحديثات والميزات التي أعادت تعريف تجربة التواصل اليومي لمليارات المستخدمين حول العالم.

فمن بين تعزيز الخصوصية والأمان، إلى توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي، ودعم أجهزة ومنصات جديدة، ركز تطبيق المراسلة المملوك لشركة “ميتا”، واتساب خلال هذا العام على جعل المحادثات أكثر ذكاء وسلاسة وتعبيرا، دون المساس بجوهره القائم على التشفير التام وحماية خصوصية المستخدمين. 

أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال 2025


إليك فيما يلي أبرز مزايا واتساب التي تم إطلاقها على مدار عام 2025، والتي شكلت محور تطوير التطبيق خلال العام:

1. تحديثات بداية العام: طرق أسرع وأكثر متعة للدردشة:


في 14 يناير 2025، استهل واتساب بداية العام بإطلاق تحسينات مميزة شملت تأثيرات الكاميرا داخل الدردشة، وملصقات السيلفي، ومشاركة حزم الملصقات، وتسريع التفاعل مع الرسائل، حيث تهدف هذه التحديثات إلى جعل التواصل أكثر سلاسة ومتعة مع الحفاظ على الخصوصية.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

 

2. سمات الدردشة Chat Themes:

في 13 فبراير 2025، قدم واتساب ميزة سمات الدردشة التي تتيح تخصيص ألوان الفقاعات والخلفيات وفق ذوق المستخدم، يمكن تطبيق سمة موحدة أو تخصيص كل محادثة على حدة، مع بقاء التغييرات مرئية فقط لصاحب الحساب.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

 

3. إضافة الموسيقى إلى حالة واتساب:


في 28 مارس 2025، أتاح واتساب للمستخدمين إضافة مقاطع موسيقية إلى تحديثات الحالة، مع مكتبة تضم ملايين الأغاني، حيث يمكن اختيار جزء محدد من الأغنية ليتناسب مع الصور أو الفيديوهات، مع الحفاظ على تشفير الحالة وعدم تتبع المحتوى الموسيقي.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

 

4. حزمة تحديثات جديدة للمجموعات والمكالمات والقنوات:

في 9 أبريل 2025، أطلق واتساب تحديثات متعددة شملت إظهار عدد المتصلين حاليا في المجموعات، وتحسين الإشعارات، وتطوير ميزة الأحداث، إضافة إلى تحسين جودة مكالمات الفيديو، كما حصلت القنوات على دعم الملاحظات المرئية، والنصوص المكتوبة للرسائل الصوتية، ورموز QR.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

 

5. الخصوصية المتقدمة للمحادثات:

في 23 أبريل 2025، كشف واتساب عن ميزة “الخصوصية المتقدمة للمحادثات” لتعزيز حماية المحادثات الحساسة، تمنع هذه الميزة تصدير الدردشات، أو التحميل التلقائي للوسائط، أو استخدام الرسائل في ميزات الذكاء الاصطناعي، ما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم والثقة.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

 

6. الدردشة الصوتية للمجموعات:

في 22 مايو 2025، أطلق واتساب ميزة الدردشة الصوتية المباشرة لجميع المجموعات، دون الحاجة لبدء مكالمة تقليدية، حيث تتيح هذه الميزة الانضمام والمغادرة بحرية، وتبقى مثبتة داخل الدردشة، مع تشفير شامل يضمن الخصوصية الكاملة للمشاركين.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

7. طرق جديدة للتعبير في الحالة:

في 29 مايو 2025، وسع واتساب إمكانيات الحالة عبر أدوات إبداعية جديدة تشمل تصميم التخطيطات، ودمج الموسيقى، وتحويل الصور إلى ملصقات، وميزة “أضف لك”، تهدف هذه التحديثات إلى تمكين المستخدمين من مشاركة لحظاتهم اليومية بأسلوب أكثر تفاعلية وشخصية.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

8. واتساب على آيباد:

في 27 مايو 2025، أعلن واتساب رسميا عن إتاحة تطبيقه لأجهزة آيباد، مستجيبا لأحد أكثر طلبات المستخدمين شيوعا، يوفر التطبيق تجربة شاشة كبيرة مع دعم المكالمات الجماعية حتى 32 شخصا، ومشاركة الشاشة، وتعدد المهام، مع الحفاظ على التشفير التام والمزامنة عبر الأجهزة.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

9. حزمة تحديثات شاملة للدردشات والمكالمات والتحديثات:

في 12 يونيو 2025، أطلق واتساب مجموعة واسعة من الميزات الجديدة التي حسنت تجربة الدردشة، من بينها الإيموجي المتحرك، وصانع الملصقات المتحركة من الفيديوهات، وإنشاء المجموعات بسهولة دون إضافة أعضاء فورا، كما شملت التحديثات تحسينات للمكالمات عبر فلاتر وتأثيرات جديدة، وتطوير القنوات والحالة بإضافة استطلاعات صور وإمكانية تمييز التحديثات المفضلة.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

10.ملخصات الرسائل الخاصة:

في 25 يونيو 2025، أطلق واتساب ميزة تلخيص الرسائل غير المقروءة باستخدام Meta AI، لمساعدة المستخدمين على متابعة المحادثات بسرعة، تعمل الميزة بشكل اختياري وتعتمد على تقنيات تحافظ على الخصوصية، حيث لا يمكن لأي طرف آخر رؤية الملخصات.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

11. مساعدة الكتابة الذكية:

في 27 أغسطس 2025، قدم واتساب ميزة “مساعدة الكتابة” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المستخدمين على تحسين صياغة رسائلهم بأساليب مختلفة مثل الرسمية أو الودية، تعتمد الميزة على المعالجة الخاصة، ما يضمن بقاء الرسائل خاصة وغير قابلة للاطلاع من واتساب أو ميتا.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

12. ترجمة الرسائل داخل واتساب:

في 23 سبتمبر 2025، أطلق واتساب ميزة ترجمة الرسائل مباشرة داخل المحادثات، لتسهيل التواصل بين المستخدمين بمختلف اللغات، تتم الترجمة على الجهاز نفسه حفاظا على الخصوصية، مع دعم المحادثات الفردية والجماعية والقنوات، وخيارات للترجمة التلقائية على أندرويد.

13. الصور الحية وصور الحركة وميزات Meta AI الإبداعية:

في 29 سبتمبر 2025، أضاف واتساب دعم إرسال الصور الحية Live Photos على iOS وصور الحركة Motion Photos على أندرويد، ما يتيح مشاركة لحظات أكثر واقعية بالصوت والحركة، كما قدم أدوات إبداعية مدعومة بـ Meta AI لتخصيص سمات الدردشة والخلفيات والملصقات.

14. نسخ احتياطي مشفر باستخدام مفاتيح المرور Passkeys:

في 30 أكتوبر 2025، أصبح تأمين النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب أسهل عبر دعم التشفير باستخدام مفاتيح المرور، مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، تهدف الميزة إلى حماية الذكريات والمحادثات المهمة دون الحاجة إلى كلمات مرور معقدة أو مفاتيح طويلة.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام

15. واتساب على ساعة آبل:

في 4 نوفمبر 2025، أطلق واتساب تطبيقه الرسمي الجديد لساعة آبل، لتمكين المستخدمين من متابعة محادثاتهم مباشرة من المعصم دون الحاجة إلى الهاتف، حيث يدعم التطبيق قراءة الرسائل كاملة، إرسال الرسائل الصوتية، التفاعل بالرموز التعبيرية، عرض الوسائط، والاطلاع على سجل الدردشة مع الحفاظ على التشفير التام.

حصاد 2025.. أبرز مزايا واتساب التي أطلقت خلال العام
واتساب 2025 حصاد واتساب ميزات واتساب 2025 حصاد 2025

