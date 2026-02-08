المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب

قالت أمال غالب، الواعظة بوزارة الأوقاف والباحثة الإسلامية، إن أي لعبة تعتمد على دفع أموال أو تحقيق مكاسب مالية تدخل في إطار الحرام شرعًا، لأنها تندرج تحت مسمى المراهنات المقنّعة، مشددة على أن الأموال الناتجة عنها تُعد أموالًا محرمة.

الألعاب الإلكترونية والتوقعات

وأوضحت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب والإعلامي شريف عبد البديع في برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن المراهنات لم تعد تقتصر على صورتها التقليدية، بل أصبحت تتخفى في أشكال حديثة مثل الألعاب الإلكترونية والتوقعات على مباريات كرة القدم، ما يجعل كثيرين يقعون فيها دون إدراك لحكمها الشرعي.

الإنفاق على المراهنات

وأضافت أن أرقام الإنفاق على المراهنات خلال العام الماضي وصلت إلى ما يقرب من مليار ومليون دولار، مشيرة إلى أن نحو 4.5 مليون شخص شاركوا في مراهنات تتعلق بمباريات كرة القدم، واصفة هذه الأرقام بالضخمة والمقلقة، خاصة في ظل غياب الوعي الديني بخطورة هذا السلوك.

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف أن الميسر، وهو القمار المحرم شرعًا، اتخذ في العصر الحالي صورًا جديدة أبرزها المراهنات، مؤكدة أنها تُهدر أوقات الشباب، وتستنزف أموالهم، وتنعكس سلبًا على صحتهم ومستقبلهم، داعية إلى ضرورة التوعية بخطورتها وآثارها المدمرة على الفرد والمجتمع.