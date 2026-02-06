قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على أجنبي يبيع البنزين والسولار في السوق السوداء بالجيزة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
مفاوضات مسقط.. رد مفاجئ من إيران على المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم
لأول مرة.. اتحاد الجوجيتسو: إقامة بطولة EXC منتصف فبراير
مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ليفربول.. وجوارديولا: الموهبة في المباريات الكبيرة لا تكفي
أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد
خلافات عائلية| القبض على 4 سيدات بعد مشاجرة مع عاملة في محل ملابس بالإسكندرية
بعد انتهاء مفاوضات مسقط.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران
روبلوكس تحت الحظر.. البرلمان يرحّب والإعلام يناقش حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
القبض على متورط في قتل السفير الأمريكي بمدينة بنغازي الليبية 2012
بحوزتهم 22 حدثا | ضبط 11 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة
اختبار نوايا.. مسئول أمريكي يكشف الهدف من مفاوضات مسقط مع إيران
توك شو

حجب تطبيقات المراهنات رسميا.. القصة الكاملة لحجم الخسائر وأعداد المستخدمين

تطبيقات المراهنات
تطبيقات المراهنات
محمد شحتة

«إكسبت» و«ميلبت» أبرز تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر والتي تعمل الأجهزة المعنية حاليا على غلقها وحجبها بشكل كامل، للحفاظ على ثروات المصريين وشباب مصر من الضياع بسبب استخدام هذه التطبيقات.

في السطور التالية نبرز تصريحات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن جهود حجب تطبيقات المراهنات في مصر، ومواجهة الأنشطة غير القانونية على الإنترنت.

حجب تطبيقات المراهنات

بدوره، قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه سيتم خلال ساعات حجب تطبيق مراهنات خطير (1xBet) وحجب كل التطبيقات المخالفة.

وأضاف بدوي، في لقائه على قناة "الحياة"، أن هناك ألعابا أخرى بخلاف «روبلوكس» سيتم إغلاقها، مع وضع سن محدد لاستخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية.

وأشار إلى أن هذه اللعبة هي قمار إلكتروني، منوها بأن الحجب يتم بشكل نهائي حتى لو حاول المستخدمون الوصول إليها بثغرات لن يتمكنوا من الوصول إليها.

وذكر أن أحد تطبيقات المراهنات الإلكترونية كان يستخدمه 17 مليون مصري، وتسبب في خسارة الملايين من المواطنين.

وأوضح أن أحد الأطفال لديه 16 سنة باع مقتنيات لوالدته وخسر 350 ألف جنيه للعب على هذا التطبيق وخسرهم، وتحرر محضر بهذه الواقعة.

وأعلن أن مصر فيها أشهر 12 تطبيقا للمراهنات الإلكترونية، تم غلق 3 تطبيقات منها والباقي سيتم غلقه خلال الفترة المقبلة.

خسائر مادية ونفسية كبيرة

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الدولة تتجه لحجب جميع تطبيقات المراهنات الإلكترونية داخل مصر، إلى جانب مواجهة الشائعات بكافة أشكالها، موضحًا أن بعض التطبيقات التي يتم الترويج لها بمبالغ تصل إلى 200 ألف دولار سيتم إغلاقها قريبًا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»،  أن ملايين الشباب يستخدمون تطبيقات مراهنات غير رسمية، ما يعرضهم لخسائر مادية ونفسية كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تحقق أرباحًا ضخمة بطرق غير مشروعة.



وأوضح أن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية النشء والأسرة المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية، خاصة مع مشاركة نحو 17 مليون مصري في ألعاب وتطبيقات مراهنات، مؤكدًا أن أي تطبيق يتم حجبه لن يُسمح بعودته مرة أخرى.

واختتم بالتشديد على أن العقوبات لا تقتصر على المستخدمين فقط، بل تمتد لتشمل السماسرة والمروجين الذين يجمعون مبالغ ضخمة من وراء هذه الأنشطة، ما يمثل خطرًا حقيقيًا على الشباب والمجتمع.

تطبيقات المراهنات المراهنات الإلكترونية المراهنات لجنة الاتصالات حجب تطبيقات المراهنات 1xbet

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

أذكار المساء

أذكار المساء الثابتة عن النبي.. رددها بعد صلاة المغرب واغتنم ثوابها

قوافل دار الإفتاء الدعوية

قوافل دار الإفتاء بشمال سيناء.. أمناء الفتوى يؤكدون ضرورة الدعوة لله بالحكمة

لا يجلبان ما حُجب

لا يجلبان ما حُجب.. خطيب المسجد الحرام: من حقق اليقين رضي بتدبيره

برغم فوائده.. تحذير من مخاطر شرب الكفير بكثرة وهذه الفئات أكثر عرضة للأضرار

مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير
مخاطر الإفراط في إستهلاك مشروب الكفير

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟
تأثير طرقة المفاصل والاصابع مع التقدم في العمر؟

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

