حصاد 2025.. إقالات بالآلاف تعلنها عملاقة التكنولوجيا على مدار العام

شهد عام 2025 ظاهرة غير مسبوقة من تسريح الوظائف في العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أرجع العديد منها هذه التسريحات إلى استبدالها بأتمتة الذكاء الاصطناعي، وفقا لشركة الاستشارات Challenger, Gray & Christmas، تسببت التكنولوجيا في تسريح حوالي 55000 وظيفة في لهذا العام.

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي كان العامل الرئيسي وراء هذه التسريحات، إلا أن الأرقام توضح مدى تأثير ذلك على سوق العمل، حيث تم الإعلان عن 1.17 مليون تسريح خلال عام 2025، وهي أعلى نسبة منذ أزمة كوفيد-19 في 2020، عندما تم الإعلان عن 2.2 مليون تسريح بنهاية العام.

أبرز شركات التكنولوجيا التي تسببت في فقدان آلاف الوظائف هذا العام

1. أمازون Amazon:



في أكتوبر، أعلنت شركة أمازون عن أكبر جولة تسريحات في تاريخها، حيث تم تسريح 14000 موظفا من وظائف إدارية، وقالت بيث غالتي، نائبة الرئيس في أمازون، في تدوينة لها: “الذكاء الاصطناعي هو أكثر التقنيات التي نشهدها تحولا منذ الإنترنت، ونحن مقتنعون بأننا بحاجة إلى تنظيم أكثر كفاءة مع تقليص الطبقات الإدارية لنسير أسرع من أجل عملائنا”.

وكان أندي جاسي، الرئيس التنفيذي لـ أمازون، قد حذر في وقت سابق من هذا العام من أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تقليص قوة العمل في الشركة.

أمازون

2. مايكروسوفت Microsoft:

أعلنت مايكروسوفت عن تسريح 15000 موظفا في 2025، آخرها في يوليو حيث تم تسريح 9000 موظف، وقال ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت، في مذكرة للموظفين: “في عصر الذكاء الاصطناعي، نحتاج إلى إعادة تصور مهمتنا، والذكاء الاصطناعي هو عنصر أساسي في هذا التحول”.

3. سيلزفورس Salesforce:

أعلنت شركة سيلزفورس المتخصصة في الأمن السيبراني في سبتمبر عن تسريح 4000 موظفا في قسم خدمة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقال مارك بنيوف، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة له: “لقد خفضنا العدد من 9000 إلى 5000 موظف لأننا نحتاج إلى عدد أقل من الموظفين”.

4. آي بي إم IBM:

أعلن آروند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة آي بي إم، في مايو أن الروبوتات الذكية قد حلت محل العديد من موظفي الموارد البشرية، ومع ذلك، أشار إلى أن الشركة زادت التوظيف في مجالات تتطلب تفكيرا نقديا مثل هندسة البرمجيات والمبيعات.

5. كراودسترايك CrowdStrike:

أعلنت شركة كراودسترايك في مايو عن تسريح 5% من قوتها العاملة، أي حوالي 500 موظف، وقالت الشركة إن الذكاء الاصطناعي كان هو العامل الأساسي وراء هذا القرار.

6. إنتل Intel:

في واحدة من أكبر موجات التسريح في تاريخها، قررت شركة إنتل تقليص قوتها العاملة من حوالي 99500 إلى 75000 موظف بحلول نهاية عام 2025، هذه الخطوة جاءت ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة، تم بموجبها إلغاء عدة مشاريع توسعية في أوروبا.

7. آبل Apple:

أعلنت شركة آبل خلال عام 2025، عن تقليص عدد من وظائف المبيعات الخاصة بالحسابات التجارية والمدارس والوكالات الحكومية، في خطوة تهدف إلى تبسيط آلية بيع الأجهزة والخدمات لهذه الفئات.

8. ميتا Meta:

قامت شركة ميتا بتسريح حوالي 600 موظف في وحدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك فريق البحث الأساسي في الذكاء الاصطناعي FAIR وعدد من الأدوار المتعلقة بالمنتجات.

في المقابل، فإن التوظيفات الجديدة في مختبرات TBD، التي يشرف عليها المسؤول عن الذكاء الاصطناعي ألكسندر وانغ، لن تتأثر بالتسريحات.

9. جوجل Google:

قامت شركة جوجل بتقليص أكثر من 100 وظيفة في قسم التصميم السحابي، مع تأثير كبير على الفرق العاملة في الولايات المتحدة، يأتي هذا القرار في إطار تحول الشركة نحو تركيز أكبر على الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

جوجل

10. xAI:

شركة xAI قامت بتسريح نحو ثلث فريق التعليق على البيانات لديها، مما أدى إلى فقدان حوالي 500 وظيفة، جاءت الخطوة نتيجة لإعادة تقييم تركيز الشركة على الأدوار المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، بعد إجراء اختبارات لتحديد مهارات الموظفين، حيث تم إبلاغ العاملين بأنه سيتم دفع رواتبهم حتى نهاية عقودهم، أو في موعد أقصاه 30 نوفمبر، مع قطع وصولهم للنظام فورا.

11. أوراكل Oracle:

أعلنت شركة أوراكل عن تسريح 101 موظف في سياتل و254 موظفا في سان فرانسيسكو، بعد موجة تسريحات سابقة في أغسطس، على الرغم من أن الشركة كانت تضم حوالي 3900 موظف محلي قبل هذه التسريحات، إلا أنها لم تقدم تفاصيل حول دوافع هذه القرارات.