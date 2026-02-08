قبل الشهر الكريم.. اعرف أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبيض في الأسواق

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم الأحد، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن شهدت الأيام الماضية تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن والبيض بأنواعها.

وأكدت التعاملات أن السوق شهدت استقرارًا ملحوظًا أمام منتجي الدواجن والبيض، ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 85 جنيهًا، بينما تتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض: 60 جنيهًا في المزارع، وتتراوح الأسعار بين 65 و70 جنيهًا.

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض: 70 جنيهًا في المزارع، وتتراوح الأسعار بين 75 و80 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر: 105 جنيهات، وتتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 110 و115 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي: 110 جنيهات في المزارع، والأسواق تتراوح ما بين 115 و120 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع: 80 جنيهًا، وتتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 85 و90 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأهالي: يتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

سعر كتكوت الشركات: يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر: 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 125 و130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: 140 جنيهًا جملة، وللمستهلك تتراوح بين 145 و150 جنيهًا.

وعلّق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال فاروق، خلال مداخلة في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، إنه كان قد عقد اجتماعًا قبل أسابيع مع اتحاد منتجي الدواجن، وأكد على أهمية العمل على تحقيق الاستقرار في السوق.

وشدد على أنه لن يكون هناك احتكار للدواجن في الأسواق بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مع استيراد يمثل نحو 10% من الحصة السوقية.

وأكد أن الوزارة جادة في اللجوء إلى الاستيراد قبل شهر رمضان، إذا لم تنضبط الأسعار في السوق خلال الأيام المقبلة.

ولفت وزير التموين إلى أن أسواق اليوم الواحد ستشهد ضخ كميات كبيرة من السلع، بما في ذلك الدواجن، قبل حلول شهر رمضان.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات للنظر في هذا الملف، وإذا لم تتم الاستجابة للعمل على ضبط السوق، سيكون هناك قرار على الفور، في إشارة إلى اللجوء للاستيراد.