قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه
فضائح وملفات جزيرة إبستين.. ما سبب بيان نانسي عجرم الغاضب؟
30 د سلبية بين الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفيدرالية
إلغاء البرنامج النووي.. نتنياهو يتمسك بـ 6 شروط في مفاوضات أمريكا وإيران
مدبولي: الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.. نواب: طوق نجاة لتمكين الشباب وتحويل طاقاتهم لمشروعات إنتاجية.. وخطوة داعمة للاقتصاد الوطني
بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية
ليست أزمة إنتاج.. "شعبة الدواجن" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن
خلال ساعات.. رابط استخراج تصريح سفر 2026
محافظ الإسكندرية ووزير التموين يفتتحان مخبزين في بشائر الخير
15 دقيقة سلبية من مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي في الكونفدرالية
جار اتخاذ الإجراءات القانونية.. نانسي عجرم تحذر مروجي الشائعات حولها
ماذا ينتظر المستأجرون.. قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة جديدة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل الشهر الكريم.. اعرف أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبيض في الأسواق

سعر الدواجن
سعر الدواجن
منار عبد العظيم

استقرت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء، اليوم الأحد، خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، بعد أن شهدت الأيام الماضية تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض في أسعار الدواجن والبيض بأنواعها.

وأكدت التعاملات أن السوق شهدت استقرارًا ملحوظًا أمام منتجي الدواجن والبيض، ما انعكس على الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع: 85 جنيهًا، بينما تتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 90 و95 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الأبيض البياض: 60 جنيهًا في المزارع، وتتراوح الأسعار بين 65 و70 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ الحمراء اليوم

سعر كيلو الفراخ الأحمر البياض: 70 جنيهًا في المزارع، وتتراوح الأسعار بين 75 و80 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو الأحمر: 105 جنيهات، وتتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 110 و115 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو الرزي: 110 جنيهات في المزارع، والأسواق تتراوح ما بين 115 و120 جنيهًا.

 

أسعار الفراخ الأمهات

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع: 80 جنيهًا، وتتراوح الأسعار في الأسواق ما بين 85 و90 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت

سعر الكتكوت الأهالي: يتراوح بين 22 و25 جنيهًا.

سعر كتكوت الشركات: يتراوح بين 25 و30 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر: 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 125 و130 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: 140 جنيهًا جملة، وللمستهلك تتراوح بين 145 و150 جنيهًا.

وعلّق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على الارتفاعات الأخيرة في أسعار الدواجن، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان.

وقال فاروق، خلال مداخلة في برنامج «الحكاية» عبر قناة «MBC مصر»، إنه كان قد عقد اجتماعًا قبل أسابيع مع اتحاد منتجي الدواجن، وأكد على أهمية العمل على تحقيق الاستقرار في السوق.

وشدد على أنه لن يكون هناك احتكار للدواجن في الأسواق بأي حال من الأحوال، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، مع استيراد يمثل نحو 10% من الحصة السوقية.

وأكد أن الوزارة جادة في اللجوء إلى الاستيراد قبل شهر رمضان، إذا لم تنضبط الأسعار في السوق خلال الأيام المقبلة.

ولفت وزير التموين إلى أن أسواق اليوم الواحد ستشهد ضخ كميات كبيرة من السلع، بما في ذلك الدواجن، قبل حلول شهر رمضان.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات للنظر في هذا الملف، وإذا لم تتم الاستجابة للعمل على ضبط السوق، سيكون هناك قرار على الفور، في إشارة إلى اللجوء للاستيراد.

أسعار الفراخ البيضاء أسعار الفراخ البيضاء والحمراء سعر الفراخ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

مجمع البحوث الإسلامية

البحوث الإسلامية يعلن خطته الدعوية والتوعويّة خلال شهر رمضان المبارك

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر

حكم الصوم للمرأة التي يأتيها دم الحيض مرتين في الشهر.. الإفتاء تجيب

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها

ماذا يفعل من أفطر أيامًا في رمضان ولا يذكر عددها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين
تتبيلة رمضان التى تغير طعم اللحوم بعد التخزين

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد