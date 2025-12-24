أمين الإفتاء: إذا شك المصلي في عدد الركعات يبني على الأقل ويسجد للسهو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال قال فيه السائل إنه أثناء الصلاة قد يشك أحيانًا في عدد الركعات، ولا يدري هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة أو غير ذلك، ويسأل عن التصرف الصحيح في هذه الحالة.

ماذا يفعل من شك في عدد ركعات الصلاة؟

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن هذا السؤال متكرر ويقع فيه كثير من الناس، وقد عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بقاعدة واضحة، وهي أن من شك في عدد الركعات يبني على العدد الأقل، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ أصلّى ثلاثًا أم أربعًا فليبنِ على ما استيقن»، فالإنسان إذا شك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة، يبني على الثانية لأنها الأقل، وإذا شك هل هو في الثالثة أم الرابعة، يبني على الثالثة، لأن اليقين لا يزول بالشك.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن المصلي بعد أن يبني على العدد الأقل يكمل صلاته، ثم يسجد سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل السلام، فإن كان هناك نقص في الصلاة فقد استكمله، وإن كان هناك زيادة فهي معفو عنها بسبب الشك، مشيرًا إلى أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا يلزم قطعها أو إعادتها، وإنما يُعمل بهذه القاعدة الشرعية وتصح الصلاة إن شاء الله.

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟

في السياق، قالت دار الإفتاء إن دعاء سجود السهو هو ذاته الذكر الذي يقال في سجود الصلاة أيضًا، مشيرة إلى انه من المستحب أيضًا لدى بعض أهل العلم، أن يقال في دعاء سجود السهو "سبحان من لا ينام ولا يسهو".

ومما سبق فإن دعاء سجود السهو هو أن يقول الساجد في سجود السهو والتلاوة مثل ما يقول في سجوده في صلاته: «سبحان ربي الأعلى» أقلها مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، ومن العلماء من قال «سبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم»،ويستحب الدعاء في السجود بما يسر الله من الأدعية الشرعية المهمة.

حالات سجود السهو بعد السلام

عند الشك مع ترجيح أحد الحالات ويكون سجود السهو بعد السلام، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، ورجح أحد الاحتمالين، ومن أمثلة ذلك إذا شك هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، فيأتي بالرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وإذا شك هل صلى ركعتين أم ثلاثًا، وغلب على ظنه أنها ثلاث، يجعلها ثلاثًا ويكمل الرابعة ثم يُسلِّم ويسجد سجدتين بعد السلام.

وقد استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الذي يرى أنه الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلّم، ثم يسجد سجدتين".

هل من نسي التشهد الأوسط يجب عليه سجود السهو؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن المصلي إذا نسي التشهد الأوسط في الصلاة الرباعية وقام للركعة الثالثة، فإنه يجب عليه أن يكمل الصلاة بشكل عادي، وبعد الانتهاء من الصلاة يسجد سجدتي السهو، لأن التشهد الأوسط سُنة وليس ركناً من أركان الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة له، أنه في حالة تذكر التشهد الأوسط أثناء القيام للركعة الثالثة، فإنه يمكن العودة والتشهد قبل استئناف الصلاة، بشرط أن أنه لم يكن قد تجاوز حافة الركعة، أي لم يكن قد بدأ في الركوع، وفي حال تجاوز ذلك، يكمل الصلاة ولا يعود للتشهد الأوسط، وعليه أن يسجد للسهو في النهاية.

حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة

وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن حكم نسيان التشهد الأوسط في الصلاة أنه لا يبطل الصلاة والصلاة صحيحة لأنه سنة وليس ركنا من الصلاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن نسيان التشهد الأوسط لا يُبطل الصلاة طالما تم التعامل معه بشكل صحيح، موضحا أن الصلوات في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل طالما تم التعامل مع النسيان وفقاً لما ذكره الفقهاء، مع ضرورة سجدتي السهو بعد إتمام الصلاة.