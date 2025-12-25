ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة على منصة "تروث سوشيال" بمناسبة العطلات، متمنياً عيد ميلاد سعيد للجميع، وهاجم خصومه السياسيين واصفاً بعضهم بـ"حثالة اليسار الراديكالي" الذين يحاولون تدمير البلاد دون جدوى.

كما شاركت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في المكالمات من منزلها، حيث ظهر الزوجان أمام شجرة عيد ميلاد مزينة بشكل كثيف، مع هدايا ملفوفة أسفلها، في مشهد يعكس تقليد العائلة الملكي في مارالاغو.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمات هاتفية مع الأطفال عشية عيد الميلاد من منتجع مارالاغو في بالم بيتش، فلوريدا، لمتابعة رحلات سانتا كلوز عبر نظام التتبع التابع لقيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية (نوراد)، في تقليد سنوي يحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على إطلاقه.



خلال المكالمات، تميزت أجواء الحوار بالمرح والمزاح، حيث شدد ترامب على أهمية التأكد من أن سانتا كلوز "يتصرف بشكل جيد" وأن "لا يتسلل إلى الولايات المتحدة أي بابا نويل سيئ"، وأضاف الرئيس للأطفال: "بابا نويل طيب ويحبكم مثلي تماما".