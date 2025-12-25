عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يرى نظام مادورو تهديدا خطيرا لأمن الولايات المتحدة

قالت جينجر تشابمان، عضو الحزب الجمهوري، إن ما يحدث في فنزويلا لا يُعد إعلان حرب، بل تمهيدًا لتصعيد محتمل، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر نظام الرئيس نيكولاس مادورو فقد شرعيته السياسية والاقتصادية، ويستغل قوته العسكرية بطريقة تهدد الأمن الأمريكي.

وأضافت تشابمان خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن ترامب يستخدم لغة تصعيدية لإبقاء جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، رغم أنه قد لا يكون الخيار المفضل، مؤكدة أن الوضع في فنزويلا يشكل تهديدًا خطيرًا للولايات المتحدة، خاصة في ظل الاحتفاظ بالموارد النفطية ووجود ناقلات نفط صينية تحت سيطرة النظام الفنزويلي.

وأوضحت تشابمان أن التصعيد الأمريكي يُنظر إليه كأداة ضغط ضرورية للحيلولة دون وقوع أزمة أكبر، معتبرة أن فنزويلا تمثل تهديدًا استراتيجيًا بسبب نفطها وقدرتها على التأثير على الأسواق الدولية.