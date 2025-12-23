روسيا تبلغ واشنطن رسميًا بمخاوفها من التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الروسية، بأن موسكو أبلغت الولايات المتحدة رسميًا بمخاوفها إزاء التصرفات الأمريكية تجاه فنزويلا.

تحذير من تداعيات سياسية واقتصادية

وأكدت الخارجية الروسية أن هذه المخاوف ترتبط بالتداعيات المحتملة للسياسات الأمريكية على الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل فنزويلا، محذرة من أن أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

التشديد على احترام سيادة فنزويلا

وشددت موسكو على ضرورة احترام سيادة فنزويلا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن فرض سياسات أو ضغوط خارجية لن يسهم في حل الأزمات القائمة.

الدعوة للحوار والحلول الدبلوماسية

ودعت روسيا إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.