روسيا وأوكرانيا يتبادلان هجوما واسعا على البنية التحتية والصناعية

أفاد حاكم إقليم ستافروبول الروسي بوقوع هجوم أوكراني بالمسيرات على المنطقة الصناعية في بوديونوفسك واندلاع حريق جراء الهجمات الأوكرانية.

فيما قالت بالمقابل وزارة الطاقة الأوكرانية بوقوع هجوم روسي واسع على بنية الطاقة في البلاد وانقطاع الكهرباء في عدد من المقاطعات.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلجورود وفورونيج صباحا.

وفي وقت سابق، شنّت القوات الروسية ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للمستودعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة - في بيان - نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل والتخزين، التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت الضرر بمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "تم القضاء على نحو 1285 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال، خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ودبابة "تي-72"، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".