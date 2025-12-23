قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المتأثرة بحريق مخزن خشب بالمرج
إجرام الاحتلال.. اعتقال العشرات بالضفة وهجمات مستوطنين وإطلاق نار بغزة
أحمد عبد الحميد يعلن عن موعد تشييع جنازة والده
الذهب يسجل مستوى قياسيا مدعوما بتصاعد التوترات الجيوسياسية
الحكومة: الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
وفاة والد الفنان أحمد عبد الحميد
بدء الصمت الدعائي لجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
صندوق النقد الدولي يعلن التوصل لاتفاق مع مصر لـ صرف 2.5 مليار دولار
فنلندا تعلن دعمها للدنمارك بعد تعيين ترامب مبعوثا خاصا لـ جرينلاند
قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله
ترامب منتقدا نشر ملفات إبستين: تشويه سمعة أشخاص قابلوه «ببراءة»
الأونروا : الأوضاع لاتزال مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‌غزة
أخبار العالم

روسيا .. إسقاط 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح منظومات الدفاع الجوي في إسقاط 15 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفورونيج صباحا.

وفي وقت سابق  شنّت القوات الروسية  ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للمستودعات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان - نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية - "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية للنقل والتخزين، التي تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية، وألحقت الضرر بمصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 144 منطقة".

وأشارت الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "تم القضاء على نحو 1285 عسكريا أوكرانيا بعمليات للقوات المسلحة الروسية على مختلف محاور القتال، خلال الـ24 ساعة الماضية".

كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ودبابة "تي-72"، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة".

وتابع بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 120عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وأوضح البيان: "اتخذت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، خطوطا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-48"، ومحطة حرب إلكترونية و3 مستودعات للمواد".

وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات الجيش الأوكراني، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 245 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تدمير مستودع للمواد".

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريا، ودبابات "أبرامز" و"ليوبارد"، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 29 طائرة مسيرة أوكرانية".

أوكرانيا روسيا وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أنظمة الدفاع الجوي الروسي

