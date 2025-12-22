قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة مصر وزيمبابوي اليوم الإثنين في كأس أمم أفريقيا 2025
شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير
تحرك شاحنات القافلة 99 تمهيدا لدخولها غزة عبر معبر كرم أبو سالم
كأس الأمم الأفريقية 2025.. تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام زيمبابوي في افتتاح مشوار أمم إفريقيا 2025
رسميا.. أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22 ديسمبر في مدن ومحافظات مصر
بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة
باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025
بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء
توك شو

واشنطن تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ستيف ويتكوف
ستيف ويتكوف
البهى عمرو

صرّح مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أمس الأحد، بأن المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا كانت مثمرة وبنّاءة، مشيرًا إلى أن كبار مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية انضموا إلى المناقشات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني، كما عُقد لقاء إضافي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكتب ويتكوف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في فلوريدا، أجرى الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبنّاءة مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين".

وكشف مبعوث الرئيس الأمريكي أنه تم التركيز على 4 وثائق أساسية في اللقاء المنفصل، وهي: التطوير اللاحق للخطة المتكونة من 20 بندًا، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية المتعددة الأطراف، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والتطوير اللاحق لخطة الازدهار الاقتصادي.

وأضاف أن "اهتمامًا خاصًا أُعير لمناقشة الجدول الزمني وتتابع الخطوات اللاحقة"، موضحًا أن أوكرانيا تبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق سلام عادل ومستمر.

وقال ويتكوف: "أولويتنا المشتركة هي وقف القتال وضمان الأمن وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل"، مضيفًا أن "السلام يجب ألا يقتصر على وقف الأعمال القتالية فحسب، بل أن يكون أيضًا أساسًا جديًا لمستقبل مستقر".

وأضاف أن "أوكرانيا تُقدّر عاليًا قيادة ودعم الولايات المتحدة والتنسيق الوثيق المستمر مع الشركاء في المراحل المقبلة من هذا العمل المهم".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تجري مناقشات منفصلة مع الجانبين الروسي والأوكراني حول تسوية النزاع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين عقدا سلسلة من اللقاءات مع الوفد الأوكراني برئاسة رئيس مجلس الأمن والدفاع الوطني، رستم عميروف، والوفد الروسي برئاسة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين.

الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف الولايات المتحدة وأوكرانيا

العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة

بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

الفريق الطبي بمستشفى كفر الشيخ العام

الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

بعت لها صورة بسلاح.. القبض على المتهم بتهديد المحامية نهاد أبو القمصان

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

محمد امام

محمد إمام يوجه رسالة لمحمد صبحي وصناع فيلم الست

احمد حاتم

أحمد حاتم يروج لـ "الملحد" ويعلن موعد عرضه

الإعلامية سناء منصور مع أوركيد سامي

سناء منصور: أهدي تكريمي بحفل جوائز مفيد فوزي لشباب الصحفيين والإعلاميين

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

داليا مصطفى وشريف سلامة

هل تعود داليا مصطفى إلى شريف سلامة؟.. كلمات غامضة تشعل الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

