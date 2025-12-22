واشنطن تعلن إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

صرّح مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أمس الأحد، بأن المفاوضات التي جرت في ميامي بشأن التسوية في أوكرانيا كانت مثمرة وبنّاءة، مشيرًا إلى أن كبار مستشاري الأمن القومي من الدول الأوروبية انضموا إلى المناقشات بين الجانبين الأمريكي والأوكراني، كما عُقد لقاء إضافي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكتب ويتكوف على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "خلال الأيام الثلاثة الأخيرة في فلوريدا، أجرى الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبنّاءة مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين".

وكشف مبعوث الرئيس الأمريكي أنه تم التركيز على 4 وثائق أساسية في اللقاء المنفصل، وهي: التطوير اللاحق للخطة المتكونة من 20 بندًا، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية المتعددة الأطراف، وتنسيق المواقف بشأن إطار الضمانات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا، والتطوير اللاحق لخطة الازدهار الاقتصادي.

وأضاف أن "اهتمامًا خاصًا أُعير لمناقشة الجدول الزمني وتتابع الخطوات اللاحقة"، موضحًا أن أوكرانيا تبقى ملتزمة بالكامل بتحقيق سلام عادل ومستمر.

وقال ويتكوف: "أولويتنا المشتركة هي وقف القتال وضمان الأمن وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل"، مضيفًا أن "السلام يجب ألا يقتصر على وقف الأعمال القتالية فحسب، بل أن يكون أيضًا أساسًا جديًا لمستقبل مستقر".

وأضاف أن "أوكرانيا تُقدّر عاليًا قيادة ودعم الولايات المتحدة والتنسيق الوثيق المستمر مع الشركاء في المراحل المقبلة من هذا العمل المهم".

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تجري مناقشات منفصلة مع الجانبين الروسي والأوكراني حول تسوية النزاع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، بمشاركة المبعوثين الأمريكيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اللذين عقدا سلسلة من اللقاءات مع الوفد الأوكراني برئاسة رئيس مجلس الأمن والدفاع الوطني، رستم عميروف، والوفد الروسي برئاسة كيريل دميترييف، المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين.