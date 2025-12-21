قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تصعيد روسي ضد أوكرانيا.. زيلينسكي يناشد أوروبا بتعزيز الدعم العسكري

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تصعيد عسكري روسي غير مسبوق خلال الأيام الستة الماضية، شمل تنفيذ أكثر من 1300 هجوم باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، من بينها طراز "شاهد 136" وأنواع أخرى، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 1200 صاروخ وقنبلة موجهة على مقاطعة أوديسا وعدد من المقاطعات الجنوبية الأخرى، وفق ما أبلغه غيث مناف، مراسل "القاهرة الإخبارية" من كييف.

صواريخ بالستية وفرط صوتية في أول هجوم على الجنوب

وأشار المراسل إلى إطلاق تسعة صواريخ مختلفة، يُرجح أن بعضها باليستي وأخرى من طراز "كينجال" فرط صوتية، في سابقة هي الأولى من نوعها على المناطق الجنوبية، وخاصة أوديسا.

زيلينسكي يصف الهجمات بالإرهابية ويطالب بدعم عسكري عاجل

ووصف زيلينسكي الهجمات الروسية بـ"الإرهابية"، مطالبًا بوقفها فورًا، ومناشدًا الدول الأوروبية بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، خصوصًا تزويدها بمنظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للطائرات.

تراجع الإمدادات الغربية يؤثر على الدفاعات الأوكرانية

وأكد الرئيس الأوكراني أن تراجع الإمدادات الغربية من وسائل الدفاع الجوي انعكس سلبًا على قدرة القوات الأوكرانية في التصدي للهجمات المتزايدة، مما يزيد من حاجة البلاد الماسة للدعم العسكري الدولي في مواجهة التصعيد الروسي.

1300 هجوم بالطائرات المسيّرة و1200 قنبلة وصاروخ

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

