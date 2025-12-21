زيلينسكي يلمح لدور أمريكي جامع بين كييف وموسكو على طاولة التفاوض

لمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى دور أمريكي جامع قد يقرب بين كييف وموسكو على طاولة المفاوضات، في إطار الجهود الجارية بمدينة ميامي لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة «يوكرينفورم» عن زيلينسكي قوله إن واشنطن تقترح عقد اجتماع ثلاثي يضم مستشاري الأمن القومي من الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا، في خطوة قد تتيح حواراً مباشراً بين الطرفين لأول مرة منذ شهور. وأوضح أن ممثلين أوروبيين قد يشاركون أيضاً في الاجتماع، معتبراً أن انعقاده سيكون منطقياً بعد اتضاح نتائج المحادثات الحالية.

وأشار زيلينسكي إلى أن هذه المعطيات استندت إلى إفادات رئيس مجلس الأمن الأوكراني رستم عميروف، كبير مفاوضي كييف في الولايات المتحدة، مذكّراً بأن آخر لقاء مباشر بين المفاوضين الروس والأوكرانيين عُقد في تركيا الصيف الماضي وأسفر عن نتائج محدودة، باستثناء التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

في السياق نفسه، أكد المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف أن المباحثات التي يجريها في ميامي مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية تسير «بشكل بنّاء». ووصل دميترييف إلى فلوريدا السبت لإجراء هذه المفاوضات، التي من المقرر أن تستمر حتى الأحد، وفق ما أوردته وسائل إعلام روسية وأمريكية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد مشاورات سابقة بين وفد الولايات المتحدة والجانب الأوكراني في ميامي، وسط مؤشرات إلى تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى، مع احتمال مشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وتزامن ذلك مع انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما وصفه ببطء المسار التفاوضي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ناقش مطلع ديسمبر الجاري مع ويتكوف وكوشنر مبادرة واشنطن للسلام، التي قال إنها تتضمن 27 نقطة ضمن أربع حزم، معلنا قبولا روسيا مبدئياً للخطة شريطة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.