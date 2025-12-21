المبعوث الرئاسي الروسي: المباحثات مع ويتكوف وكوشنر بشأن أوكرانيا كانت «بناءة»

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف إن المباحثات حول تسوية الأزمة الأوكرانية، التي جرت في مدينة ميامي الأمريكية مع المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت «بناءة».

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، في الوقت الذي توافد فيه الدبلوماسيون إلى ميامي لإجراء محادثات جديدة.

وقال زيلينسكي أيضًا إن واشنطن اقترحت أول مفاوضات وجهاً لوجه بين أوكرانيا وروسيا منذ نصف عام، لكنها أعربت لاحقًا عن شكوكها في أن ذلك سيساعد.

وأضاف زيلينسكي أن الولايات المتحدة وحدها هي القادرة على إقناع روسيا بإنهاء الحرب، ودعا واشنطن إلى زيادة الضغط على موسكو لتحقيق ذلك.