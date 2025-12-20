وزير الخارجية لـ صدى البلد : ملف السد الأثيوبي وصل إلى طريق مسدود .. ومصر تؤكد حقها في حماية أمنها المائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن المفاوضات بشأن السد الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود.

أوضح “عبد العاطي” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه بعد 13 عاماً من المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة.

أشار “عبد العاطي” إلى أن مصر ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونياً لحماية مصالحها المائية وفق القانون الدولي، حال حدوث أي ضرر يؤثر على حقوقها.

