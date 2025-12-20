قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي يؤكد وجود أوراق دولية لم تستخدم بعد في قضية سد النهضة
مصرع طالبة صدمها القطار في المنوفية
وزير الطيران المدني يكشف عن طفرة في حركة الركاب ومشاريع تطوير لمطاري القاهرة والغردقة
اتفاقية بين شركات .. والطاقة في مصر مؤمنة .. أول رد من وزير البترول على صفقة الغاز مع إسرائيل
وزير الخارجية لـ صدى البلد : ملف السد الأثيوبي وصل إلى طريق مسدود .. ومصر تؤكد حقها في حماية أمنها المائي
هل الليلة الأولى من رجب يستجاب فيها الدعاء؟.. السماء مفتوحة منذ 6 ساعات
وزير الخارجية: استضافة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية تأكيد لدور مصر القيادي
أسهل طريقة لاستخراج شهادة براءة الذمة لتجديد رخصة السيارة إلكترونيا
الهاربون في الخارج .. المال والنساء والخيانة ثلاث تفضح الجماعة الإرهابية.. وتوقعات بترحيلهم قريبا
النيابة العامة تجري تفتيشا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل ١
سيف حمدالله يحصد فضية بطولة إفريقيا للجوجيتسو بتونس
قاتل.. الغندور يعلق على هدف ناصر منسي أمام سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية لـ صدى البلد : ملف السد الأثيوبي وصل إلى طريق مسدود .. ومصر تؤكد حقها في حماية أمنها المائي

وزير الخارجية
وزير الخارجية
فرناس حفظي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أن المفاوضات بشأن السد الإثيوبي وصلت إلى طريق مسدود.

أوضح “عبد العاطي” فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه  بعد 13 عاماً من المفاوضات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة.

أشار “عبد العاطي” إلى أن مصر ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات المقررة قانونياً لحماية مصالحها المائية وفق القانون الدولي، حال حدوث أي ضرر يؤثر على حقوقها.

يأتى هذا فى وقت تتواصل فيه مفاوضات السد  الإثيوبي منذ أكثر من 13 عاماً دون تحقيق نتائج ملموسة، حيث تسعى مصر جاهدة للحفاظ على أمنها المائي وحماية حقوقها وفق القانون الدولي. 

السد الإثيوبي مصر مستقبل المياه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة طريق مسدود حارة سد مصالحها المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يغيب عن جنازة والدته بسبب سفره للخارج

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

رضوى الشربيني

تقصد فرق المقامات.. رضوى الشربيني تهاجم أحمد العوضي

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

ترشيحاتنا

فولكس فاجن

فولكس فاجن توقف الإنتاج في دريسدن لأول مرة منذ 88 عامًا.. وصفحة جديدة للابتكار

كيا تاسمان

الذكاء الاصطناعي يضع كيا في مأزق بسبب شاحنة يرغب فيها الجميع

معرض

تكنولوجيا تقود المستقبل .. استعراض حلول التنقل الكهربائي الذكي في EVs Electrify Egypt 2025

بالصور

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

مياه الشرقية و5 مؤسسات وجمعيات أهلية تنفذ وصلات وخطوط للأسر الأكثر احتياجا

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أول ليلة في رجب.. استعدي لرمضان وخزني اللحمة المعصجة بهذه الطريقة| هتسهل عليك

شهر رجب
شهر رجب
شهر رجب

عدم غسل أغطية السرير يعرضك لمشاكل صحية.. مخاطر خفية

مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف
مخاطر عدم غسل أغطية السرير والوسائد والشراشف

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

سمية الالفي

وداعا سمية الألفي .. نجمة ليالي الحلمية ترحل بعد صراع طويل مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد