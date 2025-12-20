القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية دورة تدريبية لعدد من الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة بهدف دعم قدراتهم فى مجال حماية وتأمين الشخصيات الهامة والتى يجرى تنفيذها بإحدى وحدات إدارة الشرطة العسكرية؛ استمراراً لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية.

تضمنت الدورة عقد العديد من المحاضرات النظرية لصقل قدرات العناصر المشاركة, فضلاً عن تنفيذ عدداً من التدريبات العملية للإجراءات المتبعة والتكتيكات الخاصة بحماية وتأمين الشخصيات الهامة , كذلك تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بما يسهم فى تعزيز قدرات المتدربين على تنفيذ المهام التخصصية المكلفين بها بدولهم .

وأعرب المتدربون عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لتنفيذ تلك الدورات التى تسهم فى الإرتقاء بالمستوى التدريبى لديهم فى العديد من المجالات المرتبطة بطبيعة عملهم.