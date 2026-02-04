الايسيسكو : الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلا عن المعلم

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم /الأربعاء/ أن المرحلة الراهنة تتطلب معلماً مستوعبا لقضايا العصر متمكنا من أدواته وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.. قائلا : "إن هذه التقنيات لن تكون بديلا للمعلم ، فالذكاء الاصطناعي مهما بلغ من تقدّم لن يكون بديلاً عن المعلم الذي يفهم طلابه، يُحفزهم، ويُلهمهم ليكونوا قادة الغد".

جاء ذلك في كلمة ألقاها المدير العام للإيسيسكو خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لمهنة التعليم الذي انطلق اليوم بالعاصمة العمانية مسقط تحت شعار "تعليم مستدام في عصر الذكاء الاصطناعي" بمشاركة وزراء ومسؤولي التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب أكثر من 400 خبير وباحث وتربوي وممثلي المنظمات الدولية المعنية.

وقال الدكتور المالك : إن التكامل المنشود يقتضي معلما يطوّر ذاته باستمرار، ويجعل من التدريب والتعلّم المتواصل منهجا دائما بما يرفع من كفاءة الأداء داخل الفصل ويعزز جودة المخرجات التعليمية.

واضاف المدير العام للإيسيسكو : أن المنظمة، وهي تضع اللمسات الأخيرة لبرنامجها الجديد "التنشئة الحضارية"، تؤكد استمرار تنسيقها مع الشركاء لدعم المسار التربوي المتصل بالهوية في خصوصيتها وبالانفتاح في إنسانيته.. مجددًا شكره لسلطنة عُمان على استضافة المؤتمر ودعم مبادرات الارتقاء بالتعليم والمعلم.

ومن جانبها..أكدت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التعليم بسلطنة عُمان أن وزارات التربية بدول الخليج أصبحت نماذج رائدة في التحول الرقمي والابتكار التربوي وبناء منظومات تعليمية مرنة..قائلة : إن التقدم في الذكاء الاصطناعي لم يضعف دور المعلم بل أعاد تعريفه ليغدو أكثر عمقا وتأثيرا.

ومن جهته .. قال الدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج : إن المؤتمر ينسجم مع توجهات المكتب نحو استدامة التعليم وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأنظمة التعليمية، مضيفا أن المؤتمر يشكل منصة رائدة لتعزيز البحث الميداني وتبادل الخبرات والتجارب الملهمة بما يدعم المسار المهني للمعلم.

وأفاد البيان بأن المؤتمر - الذي تشارك في تنظيمه الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم بسلطنة عُمان ومكتب التربية لدول الخليج العربي والذي يستمر على مدى يومين - يهدف إلى مناقشة سبل تطوير بيئات التعلّم وتعزيز التكامل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والممارسات التعليمية بما يضمن جودة العملية التربوية، وتبادل التجارب الخليجية والدولية في إعداد المعلمين والقيادة التعليمية، ودعم الممارسات التربوية والإدارية الداعمة للتنمية المستدامة داخل البيئة المدرسية.