حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يلتقي رئيس الاستخبارات التركية

أعلنت حركة حماس أن وفدًا قياديًا من الحركة، برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، التقى برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث جرى بحث مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان لها أن اللقاء تناول سبل استكمال الاحتلال تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من الاتفاق، إضافة إلى مناقشة آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق أهدافه.

وأكد وفد حركة حماس خلال اللقاء التزام المقاومة بالاستمرار في وقف إطلاق النار، مع استعراض الانتهاكات المستمرة والخروقات المتكررة من قبل الاحتلال، مشددًا على ضرورة وقف هذه الخروقات والالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

كما استعرض الوفد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأولوية القصوى تتمثل في إدخال الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة بشكل عاجل، لإنقاذ الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته. ودعا الوفد إلى تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع في أسرع وقت ممكن.