رغم أزمته مع حسام حسن.. بشير التابعي: أحمد فتوح الأجدر بقيادة الجبهة اليسرى لمنتخب مصر
شيرين تنعى الراحلة سمية الألفي وتكشف علاقتها بـ «الفيشاوي» في آخر أيامه
ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص
سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025
«التابعي»: «مرموش» غير مُؤثر مع منتخب مصر.. ومحمد صلاح هو حسام حسن داخل الملعب
اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا
رجل «أبو حنان» هتيجي في الموضوع.. عمرو أديب يكشف مفاجأة عن «ترامب» وأخطر القضايا الأمريكية
القانون حسم الأمر .. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
أشرف صبحي يقدّم التعازي لأسرة السبّاح الراحل.. ويتفقد استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد |صور
مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس مقترح «بن غفير» بإنشاء سجن تحرسه التماسيح
الحمصاني: مصر تستهدف مضاعفة العمران وبناء مدن جديدة لتأمين مستقبل الأجيال
سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025
أخبار العالم

حماس: وفد قيادي برئاسة خليل الحية يلتقي رئيس الاستخبارات التركية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت حركة حماس أن وفدًا قياديًا من الحركة، برئاسة الدكتور خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، التقى برئيس جهاز الاستخبارات التركي، حيث جرى بحث مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في بيان لها أن اللقاء تناول سبل استكمال الاحتلال تنفيذ التزاماته في المرحلة الأولى من الاتفاق، إضافة إلى مناقشة آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق أهدافه.

وأكد وفد حركة حماس خلال اللقاء التزام المقاومة بالاستمرار في وقف إطلاق النار، مع استعراض الانتهاكات المستمرة والخروقات المتكررة من قبل الاحتلال، مشددًا على ضرورة وقف هذه الخروقات والالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

كما استعرض الوفد الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا أن الأولوية القصوى تتمثل في إدخال الخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة بشكل عاجل، لإنقاذ الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته. ودعا الوفد إلى تكثيف الجهود مع الجهات الدولية والإقليمية لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع في أسرع وقت ممكن.

حركة حماس خليل الحية قطاع غزة رئيس جهاز الاستخبارات التركي اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

