موسكو تكشف عن مسار إيجابي لمباحثات أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر

أعلنت موسكو أن المباحثات الجارية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تسير في اتجاه إيجابي، في مؤشر على زخم دبلوماسي جديد بين الجانبين.

وأكد المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، في تصريحات للصحفيين الروس، أن اللقاءات التي تعقد في مدينة ميامي الأمريكية تتسم بطابع “بناء”، مشيرًا إلى تقدم ملموس في النقاشات حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصل دميترييف، السبت، إلى ولاية فلوريدا لإجراء هذه المفاوضات، حيث أفادت وكالة “نوفوستي” بأن موكبه توجه مباشرة من المطار إلى موقع التفاوض.

وذكر موقع “أكسيوس” أن المحادثات الروسية–الأمريكية ستستمر حتى يوم الأحد.

وتأتي هذه اللقاءات عقب مشاورات سابقة جرت في ميامي بين وفد من الولايات المتحدة والجانب الأوكراني، في إطار مساعٍ أوسع لإحياء المسار التفاوضي.

كما سبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لمح إلى إمكانية مشاركته في هذه المباحثات، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوجه إلى فلوريدا، ما أثار تكهنات بشأن انعقاد مشاورات رفيعة المستوى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل ويتكوف وكوشنر في الكرملين مطلع ديسمبر الجاري، حيث ناقش الطرفان مبادرة السلام الأمريكية لساعات طويلة.

وأشار بوتين حينها إلى أن الخطة تتضمن 27 نقطة موزعة على أربع حزم، معلنا القبول الروسي المبدئي بها، شريطة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.