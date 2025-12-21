قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

موسكو تكشف عن مسار إيجابي لمباحثات أوكرانيا مع ويتكوف وكوشنر

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت موسكو أن المباحثات الجارية بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تسير في اتجاه إيجابي، في مؤشر على زخم دبلوماسي جديد بين الجانبين.

وأكد المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف، في تصريحات للصحفيين الروس، أن اللقاءات التي تعقد في مدينة ميامي الأمريكية تتسم بطابع “بناء”، مشيرًا إلى تقدم ملموس في النقاشات حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصل دميترييف، السبت، إلى ولاية فلوريدا لإجراء هذه المفاوضات، حيث أفادت وكالة “نوفوستي” بأن موكبه توجه مباشرة من المطار إلى موقع التفاوض.

 وذكر موقع “أكسيوس” أن المحادثات الروسية–الأمريكية ستستمر حتى يوم الأحد.

وتأتي هذه اللقاءات عقب مشاورات سابقة جرت في ميامي بين وفد من الولايات المتحدة والجانب الأوكراني، في إطار مساعٍ أوسع لإحياء المسار التفاوضي.

 كما سبق لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن لمح إلى إمكانية مشاركته في هذه المباحثات، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته التوجه إلى فلوريدا، ما أثار تكهنات بشأن انعقاد مشاورات رفيعة المستوى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استقبل ويتكوف وكوشنر في الكرملين مطلع ديسمبر الجاري، حيث ناقش الطرفان مبادرة السلام الأمريكية لساعات طويلة. 

وأشار بوتين حينها إلى أن الخطة تتضمن 27 نقطة موزعة على أربع حزم، معلنا القبول الروسي المبدئي بها، شريطة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ناصر ماهر

الشاب المختفي بسوهاج

جانب من الحدث

عداد الكهرباء

العرافة

الأهلي

صورة أرشيفية

السيارة عقب الحادث

الاهلي

أحمد حمدي

شوبير

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

إلهام أبو الفتح

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

محمد ماهر

إبراهيم شعبان

د. أمل منصور

