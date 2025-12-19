قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير استراتيجي: زيارة البرهان للقاهرة نقطة تحول حاسمة في مسار الأزمة السودانية
إبراهيم فايق يتغنى بمدرب المغرب بعد كأس العرب.. ماذا قال؟
السعودية .. إلغاء الرحلات الجوية في مطار الملك خالد
لافروف: نتفق مع رؤية مصر بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا
بلغت عنها بعد تهديدنا بالقـ تل.. أول تعليق من المحامي المهدد من والدة شيماء جمال
وزير الخارجية الروسي: التبادل التجاري مع مصر ارتفع 31%
القومي للمرأة: تعزيز الأمان للسيدات لحمايتهن من العنف الإلكتروني
صفحات أطباء قنا تتحول لسرادقات عزاء حزناً على شهيد العمل الإنساني
محمود فايز يرد على هجوم حلمي طولان عن أزمة كأس العرب| ماذا قال؟
عبر بوابة الوظائف.. فرص عمل بالهيئة العامة للخدمات الحكومية .. قدم الآن
الأمتار الأخيرة.. الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأرصاد تحذر: 5 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم.. وهذه المدينة تسجل "صفر"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين يبدي استعداد ورغبة بلاده في إنهاء الصراع مع أوكرانيا

بوتين
بوتين
محمود نوفل


أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  استعداد ورغبة بلاده في إنهاء الصراع مع أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة على الرغم أن كييف ترفض بشكل أساسي إنهاء الصراع سلمياً.

وأشار بوتين في تصريحات له  إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها عملياً أي احتياطيات استراتيجية ، معربا عن ثقته بأن الجيش الروسي سيحقق نجاحات جديدة على خطوط الجبهة بحلول نهاية العام.

كما ذكر بوتين العديد من العلماء الروس يعودون إلى الوطن لأسباب منها القلق على حياة أبنائهم في الخارج.

وقال بوتين :  الاتحاد الأوروبي يفشل في نهب الأصول الروسية لأن العواقب قد تكون وخيمة وان محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هي سرقة و تقديم قرض لأوكرانيا من الأصول الروسية سيزيد من التزامات دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه بالفعل مشاكل في الميزانية.

وأضاف : نهب الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي قد تكون له عواقب جوهرية على النظام المالي وان الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج ليس بالأمر السهل

وختم :  روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم و الاستيلاء على الأصول الروسية لن يكون مجرد ضربة لصورة أوروبا بل سيقوض الثقة في منطقة اليورو و يجب إعادة الأصول الروسية التي في الخارج

بوتين روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي الأصول الروسية المجمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

زفاف ابن حنان ترك

زفاف ابن حنان ترك على فتاة من خارج الوسط الفني.. صور

سلطنة عمان

أفضل مدن العالم للعيش في 2026.. دولة عربية تحقق مفاجأة وتقتحم المركز الرابع عالميا

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. وتردد القنوات الناقلة

الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 19-12-2025

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

ترشيحاتنا

عمرو دياب مع ابنته جنا وتامر حسين

عمرو دياب يغني مع ابنته جنا في أحد الأفراح| فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش تهنئ منتخب المغرب بكأس العرب

أحمد العوضي مع صاحبة السعادة

عن الحب والزواج.. كواليس حلقة أحمد العوضي مع صاحبة السعادة

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد