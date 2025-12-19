بوتين يبدي استعداد ورغبة بلاده في إنهاء الصراع مع أوكرانيا



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد ورغبة بلاده في إنهاء الصراع مع أوكرانيا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للأزمة على الرغم أن كييف ترفض بشكل أساسي إنهاء الصراع سلمياً.

وأشار بوتين في تصريحات له إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم يتبق لديها عملياً أي احتياطيات استراتيجية ، معربا عن ثقته بأن الجيش الروسي سيحقق نجاحات جديدة على خطوط الجبهة بحلول نهاية العام.

كما ذكر بوتين العديد من العلماء الروس يعودون إلى الوطن لأسباب منها القلق على حياة أبنائهم في الخارج.

وقال بوتين : الاتحاد الأوروبي يفشل في نهب الأصول الروسية لأن العواقب قد تكون وخيمة وان محاولات الاستيلاء على الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي هي سرقة و تقديم قرض لأوكرانيا من الأصول الروسية سيزيد من التزامات دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه بالفعل مشاكل في الميزانية.

وأضاف : نهب الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي قد تكون له عواقب جوهرية على النظام المالي وان الاستيلاء على الأصول الروسية في الخارج ليس بالأمر السهل

وختم : روسيا ستدافع عن مصالحها المتعلقة بالأصول بالمقام الأول في المحاكم و الاستيلاء على الأصول الروسية لن يكون مجرد ضربة لصورة أوروبا بل سيقوض الثقة في منطقة اليورو و يجب إعادة الأصول الروسية التي في الخارج