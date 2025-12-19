موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان

يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن موعد أول رجب 2026، نظرا لما يتمتع به هذا الشهر من مكانة دينية خاصة باعتباره أحد الأشهر الحرم، وبداية مرحلة روحانية مهمة تسبق شهري شعبان ورمضان، وهو ما جعله يتصدر مؤشرات البحث خلال الأيام الحالية.

موعد أول رجب 2026

كشف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيا توافق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك وفقا للحسابات الفلكية الدقيقة المتعلقة بولادة الهلال.

وأوضح المركز أن هلال شهر رجب يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3.45 فجرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وهو يوم تحري الرؤية الشرعية، على أن يتم إعلان الموعد الرسمي لبداية الشهر عقب استطلاع الهلال من الجهات المختصة.

كم باقي على شهر رجب 2026



وبحسب الحسابات الفلكية، تفصل أيام قليلة عن حلول شهر رجب 1447هـ، حيث يبدأ مع فجر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، في انتظار الإعلان الرسمي من دار الإفتاء المصرية عقب الرؤية الشرعية مساء يوم السبت، وهو ما يترقبه المواطنون باهتمام واسع.

شهر رجب 2026 يوافق كام ميلادي



وفقا للحسابات الفلكية المعتمدة، يبدأ شهر رجب 1447هـ يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر حتى يوم الاثنين 19 يناير 2026، ليأتي متداخلا مع نهاية عام وبداية عام ميلادي جديد.

وأشار المركز القومي للبحوث الفلكية إلى أن الهلال يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء القاهرة لمدة 10 دقائق، بينما تتراوح مدة بقائه في باقي محافظات مصر بين 8 و14 دقيقة، وهي مدد تسمح برؤية الهلال فلكيا.

كما أوضح أن مدة بقاء الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية تتراوح بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة التي يتزامن فيها غروب الهلال مع غروب الشمس.

الأيام البيض في شهر رجب 1447هـ



تحل الأيام البيض في شهر رجب 1447هـ أيام الجمعة 2 يناير 2026، والسبت 3 يناير 2026، والأحد 4 يناير 2026، والتي توافق أيام 13 و14 و15 من شهر رجب، وهي من الأيام المستحب صيامها لما لها من فضل عظيم.

فضل شهر رجب



يعد شهر رجب فرصة مهمة للاستعداد الروحي لشهر رمضان، من خلال الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي، حيث يحرص كثير من المسلمين على استقباله بالدعاء والعمل الصالح، باعتباره بداية موسم إيماني يمتد حتى الشهر الفضيل.