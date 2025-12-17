موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026

يترقب المسلمون موعد أول رجب والذي يفصلنا عنه أيام معدودة على بداية شهر رجب فلكيا ، ليبدأ بعدها العد التنازلي لشهر رمضان 2026، ويعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم والتي فيها الجزاء مضاعف ويستحب فيها الأعمال الطيبة وكثرة الصيام.

وبحسب الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن موعد شهر رجب يُحدد يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447 هجريًا، والموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وعن موعد أول رجب 2026، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك بعد اكتمال الحسابات الفلكية الخاصة برؤية الهلال.

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، عقب أداء صلاة المغرب، وذلك عبر لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

موعد الأيام البيض فى شهر رجب

الأيام البيض وهى الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من كل شهر هجرى، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة

لماذا تسمى بالأيام البيض؟

سُمّيت «أيام بيض» لأن ليلة 13، 14، 15 من كل شهر يكون القمر فيها مكتملاً (بدر)، فيُضيء السماء ويُشبه «البياض».



يولد هلال شهر رجب مباشرة عقب حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

هلال رجب في مكة والقاهرة

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق.

أما في باقي محافظات الجمهورية، فتتراوح مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة. وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تستمر رؤية الهلال بعد الغروب لفترات تتراوح ما بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يتزامن غروب الهلال مع غروب الشمس.