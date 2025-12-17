قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026

موعد أول رجب
موعد أول رجب

يترقب المسلمون موعد أول رجب والذي يفصلنا عنه أيام معدودة على بداية شهر رجب فلكيا ، ليبدأ بعدها العد التنازلي لشهر رمضان 2026، ويعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم والتي فيها الجزاء مضاعف ويستحب فيها الأعمال الطيبة وكثرة الصيام. 

موعد شهر رجب

وبحسب الحسابات الفلكية الدقيقة، فإن موعد شهر رجب يُحدد يوم السبت 29 جمادى الآخرة 1447 هجريًا، والموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

متى يظهر هلال شهر رجب 1447؟.. موعد الرؤية الشرعية والفلكية
موعد أول رجب

موعد أول رجب 2026

وعن موعد أول رجب 2026، أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غرة شهر رجب 1447هـ فلكيًا ستكون يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وذلك بعد اكتمال الحسابات الفلكية الخاصة برؤية الهلال.

استطلاع شهر رجب

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريًا، مساء يوم السبت الموافق 20 ديسمبر الجاري، عقب أداء صلاة المغرب، وذلك عبر لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

ميلاد هلال شهر رجب 2025.. موعد غرة رجب 1447 هجريًا فلكيًا يوم الأحد 21 ديسمبر
استطلاع هلال رجب

موعد الأيام البيض فى شهر رجب

الأيام البيض وهى الأيام الثلاثة: 13، 14، و15 من كل شهر هجرى، ويعتبر صيامها من السنن المستحبة

لماذا تسمى بالأيام البيض؟

سُمّيت «أيام بيض» لأن ليلة 13، 14، 15 من كل شهر يكون القمر فيها مكتملاً (بدر)، فيُضيء السماء ويُشبه «البياض».
 

الحسابات الفلكية تكشف موعد أول رجب 1447.. وأفضل الأدعية لجلب البركة |عاجل - الوطن
موعد صيام الايام البيض شهر رجب

هلال شهر رجب

يولد هلال شهر رجب مباشرة عقب حدوث الاقتران، وذلك في تمام الساعة الثالثة والدقيقة 45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم السبت 29 من جمادى الآخرة 1447 هجريًا، الموافق 20 ديسمبر 2025، وهو يوم الرؤية الشرعية.

هلال رجب في مكة والقاهرة

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي، أن الهلال الجديد سيظل ظاهرًا في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، بينما يبقى في سماء القاهرة لمدة 10 دقائق.

 أما في باقي محافظات الجمهورية، فتتراوح مدة بقاء الهلال بين 8 و14 دقيقة. وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية، تستمر رؤية الهلال بعد الغروب لفترات تتراوح ما بين 5 و27 دقيقة، باستثناء مدينة أنقرة بتركيا، حيث يتزامن غروب الهلال مع غروب الشمس.

شهر رجب بداية شهر رجب موعد صيام الايام البيض في شهر رجب موعد بدء شهر رجب فضل صيام شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

ترشيحاتنا

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

انتخابات

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها
\ مى عز الدين تبرز انوثتها فى اخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

نيفين مندور
نيفين مندور
نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

فيديو

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

المزيد