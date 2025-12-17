بالتعاون مع الأورمان| شركة للثروة المعدنية تدعم مستشفي شلاتين المركزي بأجهزة طبية ضرورية

في إطار استراتيجية المسئولية المجتمعية لوزارة البترول والثروة المعدنية ، تتواصل جهود شركات القطاع لدعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان ورفع كفاءة الخدمة الصحية للأهالي بالمناطق النائية.

فقد زودت شركة شلاتين للثروة المعدنية وبالتعاون مع مؤسسة الأورمان مستشفى شلاتين المركزي بعدد من الأجهزة الطبية لدعم الرعاية الصحية، خاصة للأطفال والنساء والتوليد، إلى جانب فحوصات القلب والجراحة والعناية المركزة.

جهاز تنفس صناعي للأطفال

وشملت الأجهزة جهاز تنفس صناعي للأطفال، وجهاز تدفئة لحديثي الولادة، وجهاز موجات فوق صوتية لأمراض النساء والتوليد، وجهاز موجات فوق صوتية للعناية الحرجة، وجهازين للكي الجراحي، وجهاز رسم قلب كهربائي، وجهازين شفاط جراحي متنقل، بالإضافة إلى أربع مراتب هوائية متغيرة الضغط.