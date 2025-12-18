هشام عبد الرسول: نثق بقدرة الفراعنة على التتويج

أكد هشام عبد الرسول، لاعب منتخب مصر السابق، ثقته الكبيرة في قدرة المنتخب الوطني على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

واعتبر عبد الرسول أن الفريق يمتلك كل المقومات اللازمة لتحقيق الإنجاز، سواء من حيث المهارات الفردية أو الخبرة الجماعية، مؤكدًا أن الفرصة سانحة لإعادة الكأس إلى مصر وإسعاد الجماهير.

حسام حسن وتحفيز اللاعبين

وأشار عبد الرسول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”، إلى الدور الكبير الذي يلعبه المدير الفني حسام حسن في تحفيز اللاعبين، خاصة في البطولات الكبرى. وأوضح أن قدرته على رفع الروح المعنوية للاعبين تمنحهم دفعة قوية لمواجهة التحديات والمنافسة على اللقب، مشيرًا إلى أن حسام حسن يمتلك خبرة طويلة تؤهله لإدارة المباريات الصعبة والتعامل مع ضغوط البطولة.



خبرات اللاعبين عامل قوة

أكد عبد الرسول أن وجود لاعبين كبار الخبرة داخل صفوف المنتخب يعزز من فرص النجاح، مستشهدًا بأسماء مثل محمد صلاح وعمر مرموش، اللذين يمثلان ركيزة أساسية للفريق على المستوى الهجومي والدولي. وأشار إلى أن الخبرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبين تمنح الفريق القدرة على التعامل مع المواقف الصعبة خلال البطولة، وتزيد من احتمالات الفوز بالمباريات الحاسمة.

دعم الجماهير وروح وطنية عالية

كما شدد عبد الرسول على أهمية دعم الجماهير المصرية، مشيرًا إلى أن وقوف الشعب خلف المنتخب يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لخوض المباريات بروح وطنية عالية. وأوضح أن الدعوات والتشجيع المستمر من الجمهور يمثل قوة دافعة للفريق لتحقيق الإنجاز الكبير وإعادة الكأس إلى مصر.

فرصة لكتابة التاريخ من جديد

واختتم عبد الرسول حديثه بالتأكيد على أن لاعبي المنتخب لديهم فرصة حقيقية لكتابة التاريخ من جديد، مؤكدًا دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة حسام حسن واللاعبين لتحقيق هذا الهدف الكبير، متمنيًا لهم التوفيق في المنافسات المقبلة والعودة بالكأس إلى مصر بعد غياب



