خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد

أيام قليلة ويبدأ فصل الشتاء رسمياً بحسب الحسابات الفلكية، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية أجواء باردة وسقوط أمطار، لكن كل ذلك كان ضمن فصل الخريف ولم يبدأ فصل الشتاء بعد، لكنه يدق الأبواب ويبدأ بشكل رسمي قبل نهاية 2025 بأيام قليلة.

موعد انتهاء فصل الخريف 2025

ووفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي؛ عندما يصل طول الليل إلى ذروته مقارنة بالنهار، ليصبح أطول ليالي العام وأقصر نهاره.

موعد فصل الشتاء

موعد فصل الشتاء2026

ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر

موعد بداية الشتاء رسميا

متى يبدأ البرد في مصر؟

كان ذلك من أكثر الأسئلة الشائعة على جوجل، حيث بدأ الكثير البحث عن الطقس البارد الشتوي الذي نعيشه كل عام في مثل هذه الأوقات، ويبدأ فصل الشتاء رسمياً يوم 21 ديسمبر2025 ليبدأ معه البرد والأمطار .

باقي كام يوم على فصل الشتاء؟

4 أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميا، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر، ليستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر حيث يستمر أبرد الفصول لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، معلناً بداية الانقلاب الشتوي .

بدء الشتاء رسمياً

الانقلاب الشتوي2025

وفصل الشتاء يعني حدوث الآنقلاب الشتوى والذي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورأنها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمإلى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

ويكون القطب الشمالي مائلا بعيداً عن الشمس في يوم اللنقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب فى يوم الإنقلاب الشتوى فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس فى هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، فى حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضا؛ لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهى أحد أدلة كروية الأرض.

بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة وأحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2025.