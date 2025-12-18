قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
شاهد.. اللون الأبيض يزين جبال اللوز السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد

موعد بدء الشتاء رسمياً
موعد بدء الشتاء رسمياً

أيام قليلة ويبدأ فصل الشتاء رسمياً بحسب الحسابات الفلكية، حيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية أجواء باردة وسقوط أمطار، لكن كل ذلك كان ضمن فصل الخريف ولم يبدأ فصل الشتاء بعد، لكنه يدق الأبواب ويبدأ بشكل رسمي قبل نهاية 2025 بأيام قليلة. 

موعد انتهاء فصل الخريف 2025

ووفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي؛ عندما يصل طول الليل إلى ذروته مقارنة بالنهار، ليصبح أطول ليالي العام وأقصر نهاره.

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر | المصري اليوم
موعد فصل الشتاء

موعد فصل الشتاء2026

ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر حيث يستمر أبرد الفصول لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، معلناً بداية الانقلاب الشتوي .

متى يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر؟.. اعرف عدد الأيام المتبقية | المصري اليوم
موعد بداية الشتاء رسميا

متى يبدأ البرد في مصر؟

كان ذلك من أكثر الأسئلة الشائعة على جوجل، حيث بدأ الكثير البحث عن الطقس البارد الشتوي الذي نعيشه كل عام في مثل هذه الأوقات، ويبدأ فصل الشتاء رسمياً يوم 21 ديسمبر2025 ليبدأ معه البرد والأمطار . 

باقي كام يوم على فصل الشتاء؟

4 أيام تفصلنا عن بداية فصل الشتاء رسميا، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف يوم الإثنين 22 سبتمبر، ليستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، ووفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء رسمياً الأحد 21 ديسمبر حيث يستمر أبرد الفصول لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة، معلناً بداية الانقلاب الشتوي .

لسه فاضل كتير .. موعد فصل الشتاء وبداية انخفاض درجات الحرارة - دار الهلال
بدء الشتاء رسمياً

الانقلاب الشتوي2025

وفصل الشتاء يعني حدوث الآنقلاب الشتوى والذي يحدث  بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورأنها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمإلى والنصف الجنوبى يتبادلان الأماكن فى استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التى تفصلها عن الشمس هى السبب فى حدوث الفصول الأربعة.

ويكون القطب الشمالي مائلا بعيداً عن الشمس في يوم اللنقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة فى حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وبشكل عام ليس كل الأماكن حول العالم لها شروق وغروب فى يوم الإنقلاب الشتوى فشمال الدائرة القطبية عند خط العرض 66.5 درجة شمال لا يوجد شروق أو غروب للشمس فى هذا اليوم لأن الشمس تبقى تحت الأفق طوال اليوم، فى حين أن الدائرة القطبية الجنوبية عند خط العرض 66.5 درجة جنوب لن يرصد شروق أو غروب للشمس أيضا؛ لأن الشمس تظل فوق الأفق طوال اليوم وهى ظاهرة تعرف بشمس منتصف الليل وهى أحد أدلة كروية الأرض.

بعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة وأحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الارض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2025.

موعد بدء الشتاء رسميا بداية الشتاء بداية فصل الشتاء شتاء 2026 بداية الشتاء2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير الاتصالات

لو عندك 88 سنة وزارة الاتصالات بتوفر لك تدريب.. تفاصيل

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

مكتبة مدينة الشروق تحتفي باللغة العربية وذاكرة الأبنودي في يوم ثقافي استثنائي

صورة أرشيفية

اللغة العربية.. قلب الحضارة النابض وصوت الهوية المتجددة

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن قرار جديد برفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني

زيادة المعاشات والحد التأميني بدءً من هذا الموعد

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد