المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
مدخلناش في الجد.. موعد بدء الشتاء 2025 «رسميا» بهذا الوقت

خالد يوسف

بالتزامن مع موجات البرد الشديد، التي توحي باقتراب دخول فصل الشتاء، تشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وازديادًا في فترات الليل، فارتفعت مؤشرات بحث المواطنين عن موعد بدء فصل الشتاء رسميا 2025.

موعد انتهاء فصل الخريف 2025

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الخريف رسميا يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، وهو اليوم الذي يشهد الانقلاب الشتوي، عندما يصل طول الليل إلى ذروته مقارنة بالنهار ليصبح أطول ليالي العام وأقصر نهاره.

وكان قد بدأ فصل الخريف رسميا في مصر يوم 22 سبتمبر 2025 وشهد اضطرابا واضحا في درجات الحرارة، وظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية، وشهد هذا العام تغيرات جوية ملحوظة تمثلت في:

ـ تقلبات حادة في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض.

ـ انتشار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية.

ـ نشاط ملحوظ للرياح خلال فترات الليل في عدد من المحافظات.

وقد جعلت هذه التقلبات فصل الخريف 2025 من أكثر الفصول متابعة لدى المهتمين بحالة الطقس نظرًا لتغيره شبه اليومي.

موعد بداية فصل الشتاء 2025

يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، لينتهي في 19 مارس 2026، وفقا لمعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويعني فصل الشتاء حدوث الانقلاب الشتوي، الذي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

ويكون القطب الشمالي مائل بعيداً عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوي، وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء يكون طول النهار أقل من 12 ساعة في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

فصول السنة 2025 فكليا

ـ بدأ فصل الربيع من يوم 20 مارس 2025 واستمر 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

ـ بدأ فصل الصيف من يوم السبت 21 يونيو واستمر 93 يوما و15 ساعة و37 دقيقة.

ـ بدأ فصل الخريف الاثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة.

ـ يبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

موعد بدء الشتاء 2025 موجات البرد الشديد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة

