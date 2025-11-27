مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟

مع اقتراب فصل الشتاء تزداد موجات الإصابة بنزلات البرد والفيروسات التنفسية التي تنشط في الأجواء الباردة وتعتمد على الانتشار السريع بين الأفراد ورغم ذلك فإن الوقاية ما زالت ممكنة من خلال اتباع خطوات بسيطة تقلل سعيًا كبيرًا من فرص العدوى وتحافظ على صحة الإنسان، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Harvard health publishing".

كيف تنتشر الفيروسات التنفسية؟

تنتشر فيروسات الجهاز التنفسي بشكل رئيسي عند سعال المصابين أو عطسهم أو حديثهم مما يؤدى إلى تطاير جزيئات محملة بالعوامل الممرضة تبقى عالقة في الهواء ليستنشقها الآخرون كما يمكن انتقال العدوى عبر لمس الأسطح الطى استقرت عليها الفيروسات ثم لمس العينين أو الأنف أو الفم إلا أن هذا المسار يبقى أقل تأثيرًا من العدوى المنقولة عبر الهواء.

خطوات أساسية للحماية من عدوى الشتاء

غسل اليدين بانتظام

يعتبر غسل اليدين من أكثر الوسائل فاعلية للوقاية إذ يجب غسل اليدين بعد مصافحة الآخرين وعند العودة إلى المنزل وقبل لمس الوجه أو تحضير الطعام أو تناوله وينبغي استعمال الصابون وفرك اليدين مدة عشرين ثانية حيث يؤدى الصابون إلى تفكيك جزيئات الفيروس والقضاء عليها.

ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة

يسهم ارتداء الكمامة في الحد من دخول الفيروسات إلى الأنف أو الفم خصوصًا في الأماكن المغلقة أو المزدحمة وينصح كبار السن ومرضى القلب والرئة بارتدائها لأنهم أكثر عرضة للمضاعفات عند الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي.

التطعيمات الوقائية

تعتبر اللقاحات إحدى أهم وسائل الحماية من أمراض الشتاء مثل لقاح الأنفلونزا ولقاحات فيروس كورونا والفيروس المخلوي التنفسي للفئات الكبرى سنًا أو لمن يعانون من أمراض مزمنة إذ تسهم هذه التطعيمات فى تقليل فرص العدوى وخطر المضاعفات.

الحذر عند التعامل مع المصابين

ينبغي توخى الحذر عند وجود شخص مصاب داخل المنزل وذلك عبر تجنب الاتصال المباشر وارتداء الكمامة عند الاقتراب منه واستعمال القفازات عند تنظيف الأسطح كما يمكن استخدام مطهرات مناسبة أو كحول بتركيز سبعين بالمئة لتطهير الأماكن الملوثة.

خطوات شائعة لكنها غير ضرورية لمكافحة العدوى

غسل المشتريات

لا تستدعى أغراض السوبر ماركت أو الطرود المغلقة القلق بشأن انتقال الفيروسات إذ إن وجودها على الأسطح لفترة طويلة يحدث فقط في ظروف خاصة لذا يكفى غسل اليدين بانتظام بعد التعامل معها.

تنظيف الهاتف الذكي باستمرار

رغم لجوء بعض الأشخاص إلى تنظيف الهاتف بشكل متكرر فإن احتمال الإصابة عبر لمس هاتف ملوث يظل ضعيفًا للغاية ولا يمثل مسارًا رئيسيًا للعدوى.

تغيير الملابس فور العودة إلى المنزل

لا توجد أدلة تشير إلى أن الاحتكاك بالأسطح خارج المنزل يقتضى تغيير الملابس مباشرة إذ إن العدوى التنفسية لا تنتقل عبر الملابس بسهولة كما يظن البعض.

ارتداء القفازات في كل مكان

يلجأ الكثيرون إلى ارتداء القفازات عند لمس الأسطح العامة مثل ماكينات الصراف الآلي لكن الاكتفاء بتعقيم اليدين وتجنب لمس الوجه وغسل اليدين بالصابون لاحقًا يظل أكثر فاعلية وأبسط من ارتداء القفازات طوال الوقت.