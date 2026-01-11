شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مؤشرات إيجابية قريبة في نادي الإسماعيلي، مع تحركات جارية لحسم ملف الاستثمار الذي أثّر على الأوضاع المالية والفنية للنادي خلال الفترة الماضية.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: «هناك حديث جاد عن توقيع الإسماعيلي مع شركة عربية مستثمرة، يُعتقد أنها إماراتية، لتتولى الاستثمار في كرة القدم بالنادي».

وأشار إلى أن الاتفاق قد يتم خلال ساعات قليلة، ما سيساعد على حل أزمات الغرامات والمستحقات المالية ومشكلات القيد، ويفتح الطريق أمام مرحلة جديدة لإعادة بناء الفريق وضمان استقراره.

وختم شوبير حديثه قائلاً: «أتمنى أن تتحقق هذه الخطوة قريبًا، إذ أن جماهير الإسماعيلي تنتظر هذا الفرج بفارغ الصبر، معربًا عن أمله في أن تبدأ الأيام القادمة مرحلة إيجابية للنادي على جميع المستويات».