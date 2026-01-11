شوبير: المنتخبات الـ 4 المتأهلة لنصف نهائي أمم إفريقيا قوية جدًا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير باللفتة الإنسانية التي قام بها لاعبو منتخب مصر لمساندة زميلهم محمد حمدي، عقب الفوز على كوت ديفوار، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الفراعنة أمام بنين في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم» صباح الأحد، أن رفع لاعبي المنتخب لقميص محمد حمدي الذي يحمل الرقم 12 يعكس الترابط والدعم النفسي الكبير داخل صفوف الفراعنة، مشيرًا إلى أن هذه اللقطة تُحسب للمنتخب وتعبر عن شخصية قوية وروح جماعية داخل الملعب وخارجه.

كما تطرق شوبير إلى أداء التحكيم في مباراة الجزائر ونيجيريا، موضحًا أن المنتخب الجزائري استحق ركلة جزاء واضحة لم تُحتسب، مع التأكيد في الوقت ذاته أن المنتخب النيجيري كان الأفضل من حيث المستوى العام خلال اللقاء.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تُعد من أقوى المنتخبات في القارة حاليًا، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى المنافسة ويمنح البطولة زخماً وقوة حتى صافرة النهاية.