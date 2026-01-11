إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

نشرت الفنانة إيمان العاصي ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وأثارت إيمان العاصي الجدل على السوشيال ميديا رفقة النجمة اللبنانية نانسي عجرم بوصلة رقص.

وتألقت إيمان، فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود كشف عن خصرها المنحوت و قوامها الممشوق.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة اليس الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز إيمان بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

علي الجانب الاخر طرحت قناة "ON"، البرومو الرسمي لمسلسل "قسمة العدل" بطولة النجمة إيمان العاصي، والمقرر عرضه قريبًا وحصريًا على شاشتها.



المسلسل بطولة مجموعة من النجوم من بينهم: رشدى الشامى، خالد كمال، إيناس كامل، دنيا ماهر، عابد عنانى، خالد أنور.