مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025

شيماء جمال

رصدت وحدة الرصد باللغات الإفريقية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحولاً طفيفًا في المشهد الأمني بدول شرق إفريقيا خلال شهر ديسمبر 2025؛ فبعد "هدوء تام" شهده شهر نوفمبر، سجل المؤشر عودة محدودة لـ النشاط الإرهابي، لكنها ظلت تحت السيطرة الأمنية الفعالة.

وكشفت الأرقام عن مفارقة إيجابية في المشهد الأمني؛ فبينما سجل شهر ديسمبر عودة "محدودة جدًا" للنشاط الإرهابي بواقع عمليتين فقط (بعد انعدامها تمامًا في نوفمبر)، إلا أن هذه العودة اتسمت بضعف الأثر، حيث لم يسفر عنها سوى مقتل 3 مدنيين دون وقوع إصابات.

التوزيع الجغرافي وحالة الاستقرار
 

انحصر النشاط الإرهابي جغرافيًا في دولتين فقط، مما يعزز فرضية تراجع نشاط التنظيمات المتطرفة:

الصومال: وقعت عملية واحدة استهدفت المدنيين، مما يشير إلى أن الساحة الصومالية لا تزال تواجه تحديات أمنية تستغلها "حركة الشباب".

كينيا: تجلت كفاءة الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة إرهابية بالكامل قبل وقوعها، مما حال دون وقوع أي خسائر بشرية.

إقليميًا: استمرت حالة الهدوء الأمني في كل من موزمبيق، أوغندا، وإثيوبيا، وهو ما يعد دليلاً قويًا على اتساع رقعة الاستقرار النسبي في الإقليم وقدرة الدول على تحصين حدودها ضد التسلل الإرهابي.

جهود مكافحة الإرهاب
في المقابل، أظهرت جهود مكافحة الإرهاب تفوقًا نوعيًا ملحوظًا، إذ نجح الجيش الصومالي والشركاء الدوليون من خلال 7 عمليات عسكرية فقط في تحييد 64 عنصرًا إرهابيًا. بالمنظور المقارن، نجد أن كفاءة المواجهة في ديسمبر كانت أعلى من شهر نوفمبر؛ فبرغم أن نوفمبر شهد عددًا أكبر من العمليات العسكرية (بواقع 8 عمليات)، إلا أنها أسفرت حينها عن تصفية عدد أقل من الإرهابيين (40 عنصرًا)، مما يعكس زيادة في دقة وفاعلية الضربات الأمنية المركزة خلال ديسمبر.

وبناء على المشهد الأمني الحالي في المنطقة، يشير المرصد إلى أن أن عودة العمليات لم تكن ناتجة عن تراخي أمني، بل هي "محاولات يائسة" للتنظيمات لإثبات الحضور، والدليل على ذلك انخفاض مستوى الفتك ونجاح الضربات الاستباقية. 

ويشدد المرصد على أن استمرار الضغط العسكري هو الضمانة الوحيدة لمنع هذه التنظيمات من إعادة ترتيب صفوفها.

مرصد الأزهر الأزهر أفريقيا شرق أفريقيا ديسمبر 2025

