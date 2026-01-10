قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسن الخاتمة .. وفاة شاب خلال إمامته لوالده في الصلاة بـ قليوب
قبل ياسمين جيلاني.. مشاهير تفاجأن بطلاقهن عبر السوشيال ميديا
وزير المالية: الموازنة الجديدة تدعم أنشطة الصناعة والتصدير والتنمية البشرية
ابن شقيق عمر المختار: مصر كان لها دور كبير في دعم جهاد أسد الصحراء
انتخابات نقابة المهندسين.. فتح باب الترشح غدا لكافة المناصب النقابية
مدير موانئ العقبة: شراكة لوجستية مع مصر وإنشاء محطة متخصصة للمسافرين
اليوم.. الزراعة تطلق حملة استثنائية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظات
سياسي سوري: قسد لم يعد أمامها خيارا سوى تسليم أنفسهم للجيش
العميد يتسلح بالمنظومة الدفاعية .. كيف سيتعامل منتخب مصر مع أجنحة كوت ديفوار ؟
مدبولى يتفقد أعمال إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات بـ القاهرة والجيزة
طقس اليوم.. استقرار نهارًا وبرودة قاسية ليلًا وتحذير عاجل للملاحة البحرية
"مسد" تزعم خرق الحكومة السورية وقف إطلاق النار .. واتصالات بواشنطن
ديني

مرصد الأزهر: شتاء غزة.. صرخة حية في وجه الضمير الإنساني

شيماء جمال

قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف إن بين مطر يغرق الأمتعة، ورياح تقتلع المأوى المتهالك، يعيش مئات الآلاف من النازحين في غزة فصلاً جديدًا من فصول المعاناة. آلاف الخيام التي نُصبت على عجل لم تصمد أمام العواصف، لتترك عائلات بأكملها، بأطفالها وكبار سنها، في مواجهة مباشرة مع الصقيع والسيول.

وأشار إلى أن القصة ليست مجرد "خيمة"، بل هي قصة كرامة إنسانية مهددة؛ ففي ظل الدمار الذي طال المنازل، أصبحت الخيارات محدودة جدًا، مما يجعل من "الخيمة" حلاً مؤقتًا وغير فعال في مواجهة شتاء قارس.

 لماذا تحتاج غزة إلى بدائل فورية؟

 الخيام الحالية، أثبتت عدم قدرتها على تحمل الرياح العاتية أو منع تسرب المياه.

 تكدس العائلات في غرف مهدمة ومبانٍ آيلة للسقوط يهدد بوقوع كوارث وإصابات نتيجة الانهيارات، وهو ما حدث بالفعل في الأيام الماضية. 

 الحاجة ماسة لإدخال مواد بناء أولية، كبائن مسبقة الصنع (كرفانات)، أو حلول إيواء مستدامة تضمن الحد الأدنى من الأمان الإنساني.

وعليه، فإن استمرار الاعتماد على حلول "الخياش والبلاستيك" في ظل أزمة إنسانية بهذا الحجم هو حكم بالمعاناة المستمرة على 2.3 مليون إنسان. غزة اليوم لا تحتاج فقط إلى مساعدات غذائية، بل تحتاج إلى "سقف" حقيقي يحمي أطفالها من الموت بردًا.

