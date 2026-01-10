مرصد الأزهر: شتاء غزة.. صرخة حية في وجه الضمير الإنساني

قال مرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف إن بين مطر يغرق الأمتعة، ورياح تقتلع المأوى المتهالك، يعيش مئات الآلاف من النازحين في غزة فصلاً جديدًا من فصول المعاناة. آلاف الخيام التي نُصبت على عجل لم تصمد أمام العواصف، لتترك عائلات بأكملها، بأطفالها وكبار سنها، في مواجهة مباشرة مع الصقيع والسيول.

وأشار إلى أن القصة ليست مجرد "خيمة"، بل هي قصة كرامة إنسانية مهددة؛ ففي ظل الدمار الذي طال المنازل، أصبحت الخيارات محدودة جدًا، مما يجعل من "الخيمة" حلاً مؤقتًا وغير فعال في مواجهة شتاء قارس.

لماذا تحتاج غزة إلى بدائل فورية؟

الخيام الحالية، أثبتت عدم قدرتها على تحمل الرياح العاتية أو منع تسرب المياه.

تكدس العائلات في غرف مهدمة ومبانٍ آيلة للسقوط يهدد بوقوع كوارث وإصابات نتيجة الانهيارات، وهو ما حدث بالفعل في الأيام الماضية.

الحاجة ماسة لإدخال مواد بناء أولية، كبائن مسبقة الصنع (كرفانات)، أو حلول إيواء مستدامة تضمن الحد الأدنى من الأمان الإنساني.

وعليه، فإن استمرار الاعتماد على حلول "الخياش والبلاستيك" في ظل أزمة إنسانية بهذا الحجم هو حكم بالمعاناة المستمرة على 2.3 مليون إنسان. غزة اليوم لا تحتاج فقط إلى مساعدات غذائية، بل تحتاج إلى "سقف" حقيقي يحمي أطفالها من الموت بردًا.