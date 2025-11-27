قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من الإخوان عقب إعلان ترامب خطوات تصنيف الجماعة إرهابية
مع اقتراب موسم الشتاء.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروسات الجهاز التنفسي؟
سعر الذهب بعد بدء التداول اليوم الخميس 27-11-2025
«أطفالُنا أمانتُنا».. حملة توعوية شاملة للبحوث الإسلامية حول حقوق الطفل وصون خصوصيته
وزير الخارجية: مباحثاتنا الأخيرة مع أوروبا تناولت أوضاع غزة.. وزيارة لشمال سيناء غدًا
مفوضة الاتحاد الأوروبي: مصر قامت بدور كبير فى إدارة أزمة قطاع غزة
معدل نمو 5.3% لأول مرة منذ 3 سنوات.. مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الربع المالي الأول
تركيا تحذر من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ولبنان
التنظيم والإدارة تبحث نقل الخبرات المصرية لسيراليون في مجال الإصلاح الإداري
قبل الإعلان الرسمي.. ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز بانتخابات النواب؟
ارتفاع حصيلة الضحايا بحريق مجمع سكني في هونغ كونغ إلى 55 قتيلا
احتفاء أممي بالفنان محمد صبحي ومنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي
أصل الحكاية

بمناسبة قرب انتهاء نوفمبر.. كيف تتجنب الوقوع في أزمات مالية آخر الشهر

بمناسبة قرب انتهاء نوفمبر.. كيف تتجنب الوقوع في أزمات مالية آخر الشهر
بمناسبة قرب انتهاء نوفمبر.. كيف تتجنب الوقوع في أزمات مالية آخر الشهر
ولاء خنيزي

مع بداية كل شهر، قد ينفق البعض أموالهم دون تخطيط مسبق، ما يؤدي إلى مواجهة أزمات مالية متكررة قبل نهاية الشهر، واللجوء إلى الاقتراض لتوفير بعض الاحتياجات الرئيسية التي يحتاجها أفراد الأسرة ومحاولة إكمال الشهر.

ولتجنب هذه المشكلة، يمكن اتباع بعض الخطوات العملية التي تساعد على ضبط النفقات، والتي سنذكرها خلال السطور التالية، وذلك وفقًا لما ذكره موقع  bossbabechroniclesblog.

التحكم في شراء الكتب

عشاق القراءة غالبًا ما يغمرهم الحماس عند دخول المكتبة، ويقتنون عدداً كبيراً من الكتب الجديدة أو القديمة.

ولتفادي إنفاق مبالغ كبيرة يُنصح بالاستعارة من المكتبات العامة أو الاعتماد على النسخ الإلكترونية، فهذا يقلل النفقات دون أن يؤثر على شغف القراءة.

إعادة النظر في شراء منتجات التجميل

مع بداية الشهر، من الضروري تقييم احتياجاتك من أدوات العناية والتجميل وعدم الانصياع للعروض الترويجية التي قد تؤدي إلى شراء كميات زائدة من منتجات مثل الشامبو والبلسم، ويكفي الاكتفاء بواحدة من كل نوع لضمان الاستخدام الأمثل وتجنب الهدر المالي.

تقليل شراء الوجبات الجاهزة

الاعتماد على الوجبات الجاهزة بشكل يومي يثقل الميزانية وقد يؤثر على الصحة، لذا يُفضل الحد من هذه العادة والاكتفاء بخروج مرة واحدة أسبوعياً لتناول وجبة خفيفة أو فنجان قهوة، ما يساعد على توفير مبلغ معتبر من الأموال على مدار الشهر.

شراء الهدايا بحكمة وتنظيم

سواء كانت هدايا لمناسبات خاصة أو أعياد ميلاد، يجب اختيار الهدايا بعناية مع مراعاة التكلفة وعدم الانجرار وراء فكرة التقسيط التي تضيف أعباءً مالية إضافية، التخطيط المسبق للهدية يضمن تقديم شيء مناسب دون إرهاق الميزانية.

اقتناء الأدوات المستعملة

بعض الأدوات مثل الهواتف المحمولة، ومعدات الرياضة، أو الألعاب الإلكترونية، يمكن شراؤها مستعملة بأسعار أقل بكثير من الجديدة، فهذه الطريقة تساعد على توفير المال مع الحصول على أدوات جيدة، وهناك العديد من المنصات والصفحات المتخصصة في بيع المستعمل بشكل موثوق.

اتباع هذه الخطوات قبل الحصول على الراتب يساعد على ضبط النفقات الشهرية ويقلل من احتمالية الوقوع في أزمات مالية غير مرغوبة.

