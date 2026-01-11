يبحث عدد كبير من العمالة غير المنتظمة عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026، باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجا.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل صرف المنحة الاولى للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد اعتبارا من 7 يناير 2026، بقيمة 1500 جنيه.

ويتم صرف المنحة من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، على أن يستمر الصرف حتى نهاية شهر يناير.

منحة العمالة غير المنتظمة

خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة

بحسب ما ورد على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يتم التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 من خلال عدد من الخطوات، تشمل التقدم بالنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات التابع لمحل السكن أو العمل، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وصحيفة البيانات الاساسية في حال وجود مدد اشتراك سابقة.

كما يشترط تقديم تقرير اللياقة الطبية، وصورة من الشهادة الزراعية أو ملكية الارض إذا كانت طبيعة المهنة تتطلب ذلك، إلى جانب إدخال بيان تدرج المهنة من مصلحة الأحوال المدنية لتوثيق النشاط المهني.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

حددت وزارة العمل عددا من الشروط الاساسية لاستحقاق المنحة، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلا تجاريا أو نشاطا تجاريا، وأن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي.

كما يشترط أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عاما، وألا يكون لديه دخل ثابت أو اشتراك في أي نظام من أنظمة التأمينات الاجتماعية.

الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف منحة العمالة غير المنتظمة الفئات التي تعمل خارج نطاق الوظائف الرسمية، وتشمل عمال البناء والتشييد، والمزارعين والصيادين، والحرفيين والعمال الموسميين، إضافة إلى الأفراد الذين لا يمتلكون دخلا ثابتا أو مظلة تأمينية.

مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة عدة مرات على مدار العام وفقا للمناسبات الرسمية والدينية، وتشمل منحة عيد الميلاد طوال شهر يناير 2026، ومنحة شهر رمضان قبل بدايته، ومنحة عيد الفطر خلال الاسبوع الاخير من رمضان، ومنحة عيد العمال اعتبارا من 1 مايو وحتى نهاية الشهر، ومنحة عيد الاضحى قبل العيد مباشرة، ومنحة المولد النبوي الشريف مع بداية شهر ربيع الاول.

ويتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.

منحة العمالة غير المنتظمة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تتيح وزارة العمل للمواطنين إمكانية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال الدخول إلى خدمات المواطنين، ثم اختيار بند العمالة غير المنتظمة، وإدخال الرقم القومي والبيانات المطلوبة، للاطلاع على حالة الطلب ومدى الاستحقاق، إلى جانب متابعة أي تحديثات تتعلق بالمنح أو برامج الدعم.

برامج التدريب والدعم المصاحبة للمنحة

إلى جانب الدعم النقدي، توفر وزارة العمل برامج تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة، تستهدف رفع الكفاءة المهنية، وزيادة فرص التشغيل، وتطوير المهارات في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية.