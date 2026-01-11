عمرو الليثي: الصبر نهايته جبر وثقتك بالله تمنحك الطمأنينة

قال الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج "أبواب الخير" عبر إذاعة راديو مصر ، انه من ضمن علامات صبرك الجميل إن الناس تشوفك وتفتكر إن مفيش عندك أى مشاكل، وهذه ميزة كبيرة أوى، وأن حالك فى النقمة والنعمة واحد لا يتغير.

وأضاف عمرو الليثي: «ويحب أن تفرح عندما تجد الناس تراك بهذا الشكل، إنسان هادئ لا يشتكي ويتحمل الألم، وربنا يعلم بحالك لأنك تبين لهم الجانب المشرق من شخصيتك وبتضحك وراضى بحالك.

ووجه عمرو الليثي، رسالة ونصيحة، قائلا: «لا تحاول ان تثبت لاحد ان عندك حاجة وجعاك ويكفيك ان الله عالم بيها .. وهذه نعمة عظيمة جدا .. احمد الله ان جواك الصبر الجميل ، لان طريق الصبر نهايتة دايما بتكون :جبر وربنا يجعلنى انا وانتم من الصابرين».

وعلي جانب آخر أشار عمرو الليثي، أن أول ما تشعر أنك مهموم وحزين ومتوتر وقلقان، ولا تعرف كيف تتصرف فى المشاكل ولا تستطيع ان تجد مخرج او حل او وسيلة انقاذ ، يجب عليك وقتها ان تثق وتتأكد ان ربنا بيدبر لك أمرك من فوق سبع سموات ، تثق وتتأكد ان حقك ستأخذه بالكامل ومش ناقص ابدا.. وإن ربنا سبحانه وتعالى عارف ومطلع على اللى فى قلبك، تفاؤل بالخير ستجده وتعيشه وينور حياتك وبصيرتك تفاؤل بالخير، لان ربك هو رب الخير ولايأتى الا بالخير».

برنامج أبواب الخير

يذاع برنامج أبواب الخير في الثالثة مساء الأحد والإعادة يوم الاثنين ١٢ الي الواحدة ظهراً بإذاعة راديو مصر.