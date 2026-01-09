قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الطلاب عن كيفية التقديم علي منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية، والتي أعلن مجلس الجامعات الأهلية إتاحة عدد من المنح التعليمية الممولة من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي، ضمن منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية، للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026.

وذلك للطلاب المستحقين اجتماعيا من خريجي المدارس الحكومية والمدارس التجريبية، وما يعادلها من مدارس STEM ومدارس النيل، من الدور الأول للعام الدراسي 2024/2025.

منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

وأوضح المجلس أن باب التقديم للمنحة مستمر حتى يوم الخميس 22-1-2026 في تمام الساعة 10 مساء، على أن يتم إعلان نتائج القبول فور الانتهاء من مراجعة جميع بيانات المتقدمين واستيفاء الإجراءات اللازمة.

وتتيح المنحة الالتحاق بعدد من التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتشمل الطب، التمريض، الطب البيطري، تكنولوجيا العلوم الصحية، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، السياحة، الفنون والتصميم، والألسن لغات، وذلك بعدد من الجامعات الأهلية، وهي جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، وجامعة الأقصر الأهلية.

منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

كيفية التقديم بمنحة الدكتور علي مصيلحي

وتغطي المنحة كامل المصروفات الدراسية، كما تلتزم الجامعة الأهلية الملتحق بها الطالب بتوفير سكن طلابي مناسب يشمل التغذية، وبمستوى مماثل للمدن الجامعية، دون أي مقابل مادي.

ويتم التقدم للمنحة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، باستخدام الرقم القومي والرقم السري المدون على شهادة الثانوية العامة، مع التأكيد على ضرورة استخدام جهاز كمبيوتر أو لاب توب لضمان ظهور نموذج التقديم بشكل صحيح وسهولة تحميل المستندات.

ويطلب من الطالب إدخال الرغبات المتاحة وفقا للتخصصات المتوفرة، مع تجهيز المستندات المطلوبة، وتشمل بطاقة الرقم القومي للطالب، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ومستندات إثبات الاستحقاق الاجتماعي، إلى جانب البيان الشخصي، على أن تحمل كل وثيقة اسم الطالب ونوع المستند، ويتم رفع المستندات بصيغة PDF، والصور بصيغة JPG، وبحد أقصى 1MB لكل ملف.

منحة الدكتور علي مصيلحي التعليمية

منحة تعليمية

وتستهدف المنحة طلاب الثانوية العامة من المدارس الحكومية والتجريبية وما يعادلها من مدارس STEM ومدارس النيل من الدور الأول، بشرط ثبوت الاستحقاق الاجتماعي، وتمتد مدة الدراسة من 4 إلى 5 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس.

وتهدف المنحة إلى إتاحة فرص التعليم الجامعي المتميز للطلاب المتفوقين من محدودي الدخل، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعداد كوادر شابة مؤهلة في تخصصات يحتاجها سوق العمل وتسهم في خدمة المجتمع.

