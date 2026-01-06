قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منافس مصر.. كوت ديفوار تتقدم على بوركينا فاسو في دور الـ16 لأمم أفريقيا 2025
حريق هائل في مطعم شهير ببورسعيد | وتحرك أمني عاجل لهذا السبب ..صور
أحمد موسى : مبادرة حياة كريمة فكرة عبقرية .. الطلبة كانت بتقعد على الأرض
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن
أحمد موسى: الاستقبال الذي يلقاه الرئيس السيسي يعبر عن التقدير الكبير له
أسعار الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم الثلاثاء
مسؤول سوري: تقدم المفاوضات مع إسرائيل مستحيل دون جدول زمني واضح للانسحاب
السيسي: وحدة المصريين صمام الأمان ولن نسمح بالمساس بتماسك الشعب
من كاتدرائية ميلاد المسيح.. الرئيس السيسي: وصيتي لكم «وحدتنا»
أحمد موسى : دخول الغاز إلى قرى مصر حلم تحقق في عهد الرئيس السيسي
بريطانيا وأمريكا على موعد مع وضع ضمانات أمنية لأوكرانيا
البابا تواضروس يحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح | شاهد
وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 ألف جنيه .. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي أعلنها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن إتاحة مجموعة من الوظائف الشاغرة في عدد من التخصصات، برواتب تصل إلى 75 الف جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتشغيل الشباب والحد من معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل متنوعة تناسب مختلف المؤهلات والخبرات.

وظائف مبيعات برواتب تصل إلى 50 الف جنيه

أعلنت شركة بروميس ترانسبورتيشن عن حاجتها لشغل وظيفة مديرة مبيعات داخلية وخارجية للعمل بالقاهرة الجديدة، ويشترط ألا تقل سنوات الخبرة عن 5 سنوات، وأن تكون المتقدمة أنثى، مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، والحصول على مؤهل عال. 

وحددت الشركة الراتب الأساسي ما بين 20 الف و50 الف جنيه.

كما أعلنت مجموعة ألفا الطبية عن وظيفة مشرف مخازن للعمل بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بخبرة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وسن من 25 إلى 39 سنة، مع إجادة أساسيات الحاسب الآلي، والحصول على دبلوم نظام 5 سنوات فوق متوسط.

 ويتراوح الراتب الأساسي بين 8000 و9500 جنيه، مع احتساب وقت إضافي، وتوفير تأمينات صحية واجتماعية.

وظائف خدمة عملاء

أعلنت شركة في إكس آي عن وظيفة مسؤول خدمة عملاء كول سنتر للعمل بمدينة نصر بالقاهرة، بخبرة لا تتجاوز 3 سنوات، دون اشتراط نوع محدد، وبسن يتراوح من 19 إلى 58 سنة، مع إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس. 

ويصل الراتب الأساسي إلى ما بين 15000 و16000 جنيه، مع احتساب وقت إضافي، وتوفير مواصلات، وتأمينات صحية واجتماعية.

وظائف مبيعات إضافية

طرح موقع فرصنا وظائف مسؤول مبيعات سوشيال ميديا وأعمال مكتبية بمدينة نصر، بخبرة لا تقل عن سنة، ومؤهل دبلوم نظام 5 سنوات، وبراتب أساسي من 7000 إلى 10000 جنيه، مع حوافز تصل إلى 5000 جنيه، ودون اشتراط نوع محدد.

كما أتاح وظيفة مسؤول مبيعات داخلية بالمعادي، بخبرة لا تقل عن سنة في مجال مبيعات الهواتف المحمولة أو إكسسواراتها، وبسن من 20 إلى 35 سنة، ومؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات. 

ويتراوح الراتب الأساسي بين 8000 و10000 جنيه، مع حوافز من 6000 إلى 9999 جنيه، إلى جانب تأمينات صحية واجتماعية، وحوافز شهرية، ورعاية طبية.

وظائف مهندسين برواتب تصل إلى 75000 جنيه


وتتاح وظائف لمهندسين مدنيين بخبرة من سنتين وحتى 15 سنة، والحصول على مؤهل عال، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي. 

ويتراوح الراتب الأساسي بين 15000 و75000 جنيه، مع احتساب وقت إضافي، وتوفير سكن أو بدل مادي، وتأمينات صحية.

وتأتي هذه الوظائف ضمن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع قاعدة فرص العمل المتاحة للشباب، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية وفقا لمتطلبات سوق العمل.
 

