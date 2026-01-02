قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وظائف خالية بتلك الوزارة.. قدم الآن

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة التنمية المحلية بفتح باب التقديم لشغل 35 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة بالمستويات الوظيفية الممتاز والعالي والمدير العام.

وذلك وفقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف وطبقا للاعلان رقم 1 لسنة 2026.

ويتم تلقي الطلبات الكترونيا اعتبارا من الخميس 1 يناير 2026 ولمدة شهر من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

الوظائف القيادية المطلوبة

يشمل المستوى الوظيفي الممتاز عدد 4 وظائف هي الوكيل الدائم للوزارة ورئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية ورئيس قطاع شؤون وحدات الادارة المحلية والتدريب ورئيس قطاع تقويم الاداء والمتابعة والتفتيش.

ويضم المستوى الوظيفي العالي عدد 9 وظائف هي رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب الوزير ورئيس الادارة المركزية للتنمية المحلية المتكاملة ورئيس الادارة المركزية لتطوير الادارة المحلية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الوحدات المحلية ورئيس الادارة المركزية لمركز تدريب التنمية المحلية ورئيس الادارة المركزية لتقويم الاداء ورئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ورئيس الادارة المركزية للشؤون المالية والادارية ورئيس الادارة المركزية للموارد البشرية.

كما أعلنت الوزارة عن 22 وظيفة مدير عام بعدد من الادارات العامة من بينها المراجعة الداخلية والحوكمة والشؤون القانونية والامن والمكتب الفني والمكتب الاعلامي والمتحدث الرسمي والعلاقات الدولية والاتفاقيات والتخطيط المحلي والتنمية الاقتصادية المحلية وشؤون المخلفات الصلبة والتطوير والدراسات وتطوير نظم العمل والدعم الفني للمحليات والمجالس المحلية وشؤون القيادات التنفيذية المحلية وتخطيط وتنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية والشؤون الادارية وعمليات الموارد البشرية والاستحقاقات والمزايا والتفتيش الهندسي والفني وادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر.

شروط التقديم العامة

تشترط وزارة التنمية المحلية الحصول على مؤهل عال مناسب وفقا لبطاقة الوصف الوظيفي والقدرة على القيادة والتخطيط ووضع السياسات واجادة اللغة الانجليزية والتعامل مع الحاسب الآلي والحصول على دورات تدريبية متقدمة في الادارة والقيادة مع تقديم مقترح تطوير للوظيفة المتقدم لها.

ويشترط تقديم صور المؤهلات والدورات التدريبية وبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد المميكنة وصورة شخصية 4 في 6 مع الالتزام بان تكون جميع المستندات بصيغة PDF ولن يلتفت الى المستندات المصورة عبر الهاتف المحمول.

شروط المتقدمين من داخل الجهاز الإداري

يشترط قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في الدرجة الادنى للتقدم لوظائف المستويين الممتاز والعالي وقضاء عام على الاقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الاول الشغل وظيفة مدير عام مع تقديم بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية وتقارير كفاية الاداء بتقدير كفء على الاقل عن اخر سنتين وانجازات اخر 3 سنوات لا تزيد على 3 صفحات ومقترح تطوير للوظيفة.

شروط المتقدمين من خارج الجهاز الإداري

يشترط الا تزيد السن عن 55 عاما عند بداية الاعلان وقضاء مدة خدمة لا تقل عن 19 عاما لوظائف المستوى الممتاز و18 عاما لوظائف المستوى العالي و17 عاما لوظائف المدير العام مع تقديم السيرة الذاتية وشهادات الخبرة والدورات التدريبية والمؤتمرات والبعثات بالخارج ومقترح تطوير الوظيفة.

طريقة التقديم

أكدت الوزارة ان التقديم يتم فقط الكترونيا من خلال موقع وزارة التنمية المحلية ولن يلتفت الى الطلبات المقدمة بالبريد او بعد انتهاء المدة المحددة مع ضرورة تسجيل ايميل شخصي مفعل ورقم هاتف محمول مفعل عليه واتساب للتواصل.

