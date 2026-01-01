قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالتعيين التام أو التعاقد.. مسابقات ووظائف حكومية جديدة خلال شهر يناير

تقدم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخالص التهنئة إلى شباب مصر بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وشعب مصر كافة بقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون عامًا سعيدًا يحمل الخير لوطننا الحبيب، وتتحقق فيه آمال وأحلام شباب مصر.


وأكد رئيس الجهاز تقديره الكبير لشباب الخريجين، مثمنًا التزامهم الكامل بالتعليمات والقواعد المنظمة للمسابقات.

وأشار إلى أن هذا الالتزام يعكس وعيهم ورقيهم وتحضرهم، ويؤكد أنهم على قدر المسؤولية، وهو ما أسهم في نجاح العديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذها الجهاز خلال الفترة الماضية.
وأوضح المهندس حاتم نبيل أن تلك الإجراءات بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، حيث نجح الجهاز في توفير آلاف فرص العمل من خلال تفعيل قوائم الانتظار، وتطبيق آلية ترتيب الرغبات، إلى جانب إتاحة الفترة المسائية للمتقدمين الذين لم يتمكنوا من الحضور في مواعيدهم المحددة، بما يضمن حصولهم على نفس الفرص أسوة بزملائهم.
وأضاف رئيس الجهاز أنه يشعر بالفخر والسعادة إزاء سرعة استجابة الشباب لهذا التطوير، مؤكدًا أن قطار التطوير لن يتوقف، وأن النهج والمسار الذي بدأه الجهاز سيستمر، وسيحمل خلال الفترة المقبلة أخبارًا تسعد الشباب، وتهدف بالأساس إلى ضمان جودة وكفاءة منظومة التوظيف، والتيسير على المتقدمين، دون تحميلهم أي أعباء أو مصروفات إضافية.


وفي سياق متصل، أكد المهندس حاتم نبيل أنه مع نهاية العام الجاري وبالتزامن مع بداية عام جديد، يواصل الجهاز دوره القانوني المنوط به وفقًا لقانون الخدمة المدنية، من خلال الإعلان عن مسابقات ووظائف جديدة خلال شهر يناير.
وأوضح أن شهر يناير سيشهد طرح عدد كبير من المسابقات، ليس فقط تلك المتعلقة بالتعيين الدائم، وإنما أيضًا الوظائف التي تُشغل بنظام التعاقد بمختلف أنواعه، والتي تم بالفعل إتاحتها مؤخرًا على بوابة الوظائف الحكومية، مشيرًا إلى أن الجهاز أعلن خلال الأسابيع الماضية عن مسابقة للتعاقد لصالح وزارة الخارجية.
وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة للتعاقد بنظام الاستعانة في وظائف الطب البيطري، لتلبية احتياجات الجهات المعنية من الكوادر المتخصصة، فضلًا عن الإعلان عن مسابقات أخرى للتعيين في عدد من الجهات خلال الشهر ذاته، بما يتيح فرصًا متنوعة تتناسب مع قدرات وإمكانات الشباب.
وفي إطار تطوير منظومة التوظيف، أكد المهندس حاتم نبيل أن أي تطوير يتم العمل عليه داخل الجهاز يستهدف محورين رئيسيين؛ أولهما تحسين منظومة التوظيف من خلال ضمان كفاءة الاختبارات وتناغمها مع احتياجات العمل الفعلية داخل الجهاز الإداري للدولة، وثانيهما التيسير على شباب الخريجين وعدم تحميلهم أي مشقة أو أعباء أو مصروفات إضافية.
وكشف رئيس الجهاز عن عدد من أوجه التيسير الجديدة، من بينها افتتاح مراكز جديدة لإجراء الامتحانات، بحيث لا يقتصر الأمر على المركز الرئيسي بشارع صلاح سالم بالقاهرة، موضحًا أن باكورة هذه المراكز ستكون في منطقة وسط الصعيد، بهدف تخفيف أعباء السفر وتكاليفه عن المتقدمين من محافظات الصعيد، على أن يتم تعميم التجربة على عدد أكبر من محافظات الجمهورية بعد نجاحها.
وأشار إلى أن الجهاز، ومن خلال متابعته المستمرة لتفاعل وردود شباب الخريجين عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيس بوك»، رصد مشكلة متكررة تتعلق بعدم دقة رفع المستندات أثناء التقديم الإلكتروني، وهو ما دفع الجهاز إلى التفكير في تعديل منظومة التقديم.
وأوضح أنه وفقًا للآلية المقترحة، سيتوجه المتقدم إلى مقر انعقاد الامتحان في الموعد المحدد له مصطحبًا المستندات المطلوبة، حيث سيتم فحصها ومطابقتها مع الشروط الواردة بإعلان المسابقة، وفي حال ثبوت مطابقتها يُسمح له بأداء الامتحان، بينما لن يتمكن من دخول الامتحان حال عدم انطباق المستندات على الشروط المعلنة. كما سيتم إتاحة سداد رسوم خوض المسابقة بمقر المركز، دون الحاجة إلى التوجه إلى البنوك، وذلك عبر توفير خدمة الدفع عبر الكروت البنكية او كاش. 
وأكد أن هذه الآلية سيتم عرضها قبل تطبيقها من خلال استبيان يُطرح على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لاستطلاع آراء المتقدمين والاستماع إلى مقترحاتهم، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء نهائي بشأن تطبيقها.
واختتم رئيس الجهاز تصريحاته بالإشارة إلى وجود تطوير شامل لبوابة الوظائف الحكومية، موضحًا أن نظامها سيشهد تغييرًا جذريًا ليصبح أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من عدالة وشفافية منظومة التوظيف، ويحقق مزيدًا من التيسير على المتقدمين.

