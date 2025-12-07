التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة شغل 4474 وظيفة معلم مساعد بالأزهر الشريف.. ويفتح باب التظلمات غدًا

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل (4474) وظيفة معلم مساعد رياض أطفال لصالح الأزهر الشريف، وذلك وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg/

الاستعلام عن النتيجة

وأوضح الجهاز أن المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل، ومن المقرر أن يتم فتح باب التظلمات اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين عبر البوابة ذاتها.

كان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في 27 مارس الماضي، وتلقى طلبات التقديم إلكترونيًا عبر البوابة خلال الفترة من 17 حتى 30 أبريل الماضي.