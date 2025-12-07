سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025

يستمر ثبات سعر الذهب في منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 في محلات الصاغة.

الذهب مستقر

منذ بدء تعاملات صباح اليوم الأحد؛ شهد سعر الذهب في مصر ثباتا بعد هبوط طفيف مساء أمس السبت

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب على مستوي محلات الصاغة المصرية حيث فقد ما يقارب من 550 جنيه في المتوسط .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ أعلي سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6365 جنيه للبيع و 6411 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيه للبيع و 5610 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 4774 جنيه للبيع و 4808 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3713 جنيه للبيع و 3740 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 4456 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4198 دولار للبيع و 4199 دولار للشراء