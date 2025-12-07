قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في منتصف تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 في محلات الصاغة.

الذهب مستقر 

منذ بدء تعاملات صباح اليوم الأحد؛ شهد سعر الذهب في مصر ثباتا بعد هبوط طفيف مساء أمس السبت

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب على مستوي محلات الصاغة المصرية حيث فقد ما يقارب من 550 جنيه في المتوسط .

سعر عيار 24 اليوم

بلغ أعلي سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6365 جنيه للبيع و 6411 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  5570 جنيه للبيع و 5610 جنيه للشراء

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشار نحو 4774 جنيه للبيع و 4808 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3713 جنيه للبيع و 3740 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو  4456 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 4198 دولار للبيع و 4199 دولار للشراء

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعرعيار 18 اليوم

