اقتصاد

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 7-12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر الذهب في مصر من دون تغيير مع مستهل تعاملات صباح اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل محلات الصاغة.

استقرار الذهب

وسجل سعر جرام الذهب درجات مستقرة على مختلف الأعيرة الذهبية من دون أي تحرك منذ اغلاق التداولات مساء أمس وحتي بدايتها قبل قليل.

اسعار الذهب اليوم في مصر

تحركات الذهب

وعلى مدار التداولات المسائية أمس شهد الذهب حالات من عدم الاستقرار فتارة يرتفع بمقدار 15 جنيه ثم يتراجع بقيمة 25 جنيه في المتوسط بمختلف الاعيرة الذهبية

الذهب يتذبذب

ويستمر تذبذب الذهب للاسبوع الرابع علي التوالي وسط حالة من الانخفاض بقيمة كسرت حاجز الـ500 جنيه على الأقل.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل أخر تحديث لمتوسط سعر الذهب نحو  5570 جنيه

سعر عيار 24 اليوم 

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو  6465 جنيه للبيع و 6411 جنيه للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5570 جنيه للبيع و 5610 جنيه للشراء

سعر عيار 18اليوم 

بينما سجل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 4774 جنيه للبيع و 4808 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3713 جنيه للبيع و 3740 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم 

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44.65 ألف جنيه للبيع و 44.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

وسجلت سعر الأوقية نحو 4198 دولار للبيع و 4199 دولار للشراء

