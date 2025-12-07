سعر الذهب اليوم 7-12-2025

سجل سعر الذهب استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 7-12-2025 داخل محلات الصاغة

الذهب ثابت

وتعرض سعر جرام الذهب لحالة من الاستقرار من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية في مستهل تداولات اليوم

تحركات المعدن الأصفر

وتحرك سعر الذهب في مصر متراجعا خلال تعاملات مساء أمس السبت في محلات الصاغة المختلفة .

نزيف جديد

مع بدء تعاملات مساء أمس فقد الذهب ما يقارب من 25 جنيها من قيمته بالمقارنة بما كان عليه في تداولات أمس .

تذبذب مستمر

ويتعرض الذهب لحالة من التذبذب منذ أكثر من 4 أسابيع، ففي بداية تعاملات مساء أمس صعد سعر المعدن الأصفر مقدار 35 جنيها في المتوسط إلا أنه فقدها في تداولات اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله متوسط سعر الذهب نحو 5575 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6371 جنيها للبيع و 6417 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5575 جنيها للبيع و 5615 جنيها للشراء

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4778 جنيها للبيع و 4812 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3716 جنيها للبيع و 3743 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.6 ألف جنيه للبيع و 44.92 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4198 دولارا للبيع و 4199 دولارا للشراء

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم ، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصات العالمية، وذلك بعد مكاسب أسبوعية للأوقية بلغت نحو 2.1%، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية حادة مع نهاية جلسات الأسبوع

وتأتي هذه التحركات وسط تصاعد توقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة دورة التيسير النقدي، عقب صدور تصريحات متشددة من غالبية المسؤولين، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.

ضغوط بيعية عالمية وتراجع التوقعات بخفض الفائدة

عالميًا، تراجع الذهب بنحو 2% يوم الجمعة بعد أن لامس أدنى مستوى يومي عند 4086 دولارًا، في ظل إعادة تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة خلال ديسمبر.

ووفقًا لبيانات الأسواق، انخفضت توقعات الخفض من 72% قبل أسبوع إلى 50% حاليًا، مع تركيز مسؤولي الفيدرالي على استمرار الضغوط التضخمية رغم ضعف سوق العمل.

وقال جيفري شميد، عضو الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن "التضخم ما يزال مرتفعًا للغاية" مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية "في موضعها الصحيح"، أما محافظ الفيدرالي ستيفن ميران فواصل لهجته المتشددة، معتبرًا أن البيانات تستدعي مزيدًا من التشدد وليس العكس.