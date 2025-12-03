قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنظيم والإدارة: رئيس الوزراء يوافق على نقل 1108 موظفين منتدبين إلى جهات انتدابهم

آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 4405 لسنة 2025 بشأن نقل عدد 1108 موظفين/عاملين من جهات عملهم الأصلية إلى الجهات المنتدبين إليها، وذلك استنادًا إلى المقترح الذي عرضه المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز. 

وفي إطار تنفيذ القرار، انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من كافة إجراءات نقل الموظفين والعاملين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة، وأرسل الجهاز موافقته الرسمية على النقل إلى وزارة المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وفقًا للقواعد المنظمة.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نقل العاملين – وعددهم 1108 – من جهات عملهم الأصلية، شريطة أن يكونوا من الموظفين الدائمين بتلك الجهات، للعمل بالجهات الموضحة قرين كل اسم في الكشوف.

كما أوضح القرار أن تمويل عملية النقل يتم وفقًا لما هو مبين لكل حالة في الكشوف المرفقة، وبالتنسيق بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

وجدير بالذكر أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، يمنح الجهاز اختصاص دراسة الاحتياجات من العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المعنية، وإعداد نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص.

كما يجيز القانون لرئيس مجلس الوزراء – بناءً على دراسة الجهاز ورأي وزارة المالية وبعد استطلاع رأي الجهتين المعنية بالنقل – إصدار قرارات بنقل العاملين بين الجهات المختلفة.

