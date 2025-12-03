جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية

نظّمت إدارة التربية العسكرية بجامعة مطروح زيارة ميدانية إلى المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX 2025” بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وشارك في الزيارة عدد من طلاب وطالبات الجامعة، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها جامعة مطروح لتعزيز معارف الطلاب وربطهم بالمستجدات العالمية في مجالات التكنولوجيا الدفاعية.

وتجوّل الطلاب خلال الزيارة داخل أجنحة المعرض التي ضمّت أحدث الابتكارات في الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الأنظمة المتقدمة، والطائرات بدون طيار، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأمن القومي، إلى جانب الاطلاع على التجارب الدولية المشاركة في المعرض.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الزيارة التي وفّرت لهم فرصة حقيقية للتعرّف عن قرب على واحدة من أهم الفعاليات الدفاعية في المنطقة، مؤكدين أن مثل هذه الأنشطة تسهم في توسيع آفاقهم وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية.

ياتى ذلك في إطار حرص جامعة مطروح على تنمية وعي طلابها بالتطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق حقّقت حاضنة الأعمال التكنولوجية «نماء» بجامعة مطروح إنجازًا متميزًا بحصولها على جائزة أفضل عارض ضمن فعاليات المعرض العلمي Science Arts، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية “ إنجازات استراتيجية 2030 والرؤى المستقبلية – CNGRC”، الذي استضافته جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري.

وأوضح الدكتور عمرو المصري رئيس جامعة مطروح، أن حصول الحاضنة على الجائزة؛ جاء تتويجًا لمشاركة فعّالة لثلاث شركات ناشئة محتضنة داخل «نماء»، والتي قدّمت نماذج أولية لابتكارات تعتمد على المواد الطبيعية وحلول صديقة للبيئة، وذلك بدعم من برنامج «انطلاق» التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار جهود الجامعة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال الخضراء.

وقدم الدكتور عمرو أحمد المصري، رئيس الجامعة، التهنئة لفريق عمل الحاضنة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس توجه الجامعة نحو دعم رواد الأعمال الشباب، وتبنّي مشروعات مبتكرة تُسهم في خدمة البيئة والمجتمع وتعزز حضور الجامعة في المحافل العلمية الدولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد المهدي، مدير حاضنة «نماء»، عن اعتزازه بهذا النجاح، موضحًا أن الفوز يعكس جهودًا متواصلة وعملًا جماعيًا لدعم المبتكرين وتحويل أفكارهم إلى منتجات وحلول واقعية قادرة على إحداث أثر إيجابي في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.