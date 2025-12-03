مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية

أجرى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية لتفقد التمركزات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح،



وذلك مع انطلاق إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والمقرر إجراؤها اليوم وغدًا، الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

انتشار القوات الأمنية

وشملت الجولة متابعة انتشار القوات الأمنية في محيط المدارس والمقار الانتخابية، إلى جانب تفقد الخدمات الثابتة والمتحركة المنتشرة في الميادين والشوارع المؤدية إلى اللجان. كما تفقد مدير الأمن عناصر الحماية المدنية، وإدارات المرور والمرافق العامة، للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث خلال سير العملية الانتخابية.

وخلال جولته، شدد اللواء وائل نصار على ضرورة تيسير حركة المرور أمام اللجان ومنع التكدسات، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة، التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة،، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.