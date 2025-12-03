محافظ أسيوط: إعادة انتخابات الدائرة الثالثة تسير وفق أعلى معايير التنظيم والأمان الانتخابي

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مع انطلاق إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والتي قررت الهيئة الوطنية إجراؤها من جديد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

جاء ذلك خلال متابعته فتح اللجان من غرفة العمليات المركزية بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

سهولة حركة الناخبين داخل اللجان

وأكد المحافظ أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها دون أي تأخير أو معوقات، لاستقبال 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بعد قرار الإلغاء وإعادة الإجراءات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير تحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من مديرية الأمن لضمان انضباط وسهولة حركة الناخبين داخل اللجان.

وأضاف اللواء أبوالنصر أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة تليق بهذا الاستحقاق، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة المباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ أنه تم مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، بالإضافة إلى تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية على كافة اللجان للتأكد من إزالة أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء محافظة أسيوط.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن "المشاركة واجب وطني ورسالة دعم واضحة لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وشدد على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.