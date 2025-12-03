قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إعادة انتخابات الدائرة الثالثة تسير وفق أعلى معايير التنظيم والأمان الانتخابي

محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية
محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية
إيهاب عمر

أعلن اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم وقسم مدينة أسيوط الجديدة، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم، وفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك مع انطلاق إعادة إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 بالدائرة الثالثة الملغاة، والتي قررت الهيئة الوطنية إجراؤها من جديد يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.

جاء ذلك خلال متابعته فتح اللجان من غرفة العمليات المركزية بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد والعميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية وكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الهيئات، وممثلي شركات المرافق.

سهولة حركة الناخبين داخل اللجان

وأكد المحافظ أن جميع المقار الانتخابية، وعددها 117 مركزًا انتخابيًا تضم 139 لجنة فرعية، فتحت أبوابها دون أي تأخير أو معوقات، لاستقبال 798 ألفًا و839 ناخبًا وناخبة يحق لهم التصويت بعد قرار الإلغاء وإعادة الإجراءات، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية تسير تحت إشراف قضائي كامل وتأمين منظم من مديرية الأمن لضمان انضباط وسهولة حركة الناخبين داخل اللجان.

وأضاف اللواء أبوالنصر أن المحافظة أنهت استعداداتها بشكل كامل خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، لضمان جاهزية شاملة تليق بهذا الاستحقاق، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بدأت أعمالها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مع ربطها بالغرف الفرعية في المراكز والأحياء والمتابعة المباشرة من مركز سيطرة الشبكة الوطنية لمراقبة الموقف لحظة بلحظة.

وأوضح المحافظ أنه تم مراجعة جاهزية جميع المقار الانتخابية من حيث النظافة والتهوية والإضاءة وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مولدات كهرباء احتياطية وطفايات حريق ومقاعد انتظار ومظلات، بالإضافة إلى تخصيص كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها طوال يومي التصويت، مع تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز والوحدات المحلية على كافة اللجان للتأكد من إزالة أي معوقات فور ظهورها، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن ومنظم يليق بأبناء محافظة أسيوط.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن "المشاركة واجب وطني ورسالة دعم واضحة لمسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي". وشدد على التزام الجهاز التنفيذي بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

أسيوط اللجان الانتخابية الدائرة الثالثة انتخابات مجلس النواب لجان الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هيثم شعبان: حسام حسن "مصنوع".. وعماد متعب أكثر موهبة

عواد

ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد